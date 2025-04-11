Китай отпускает юань: чем опасна осторожная девальвация для мировой экономики

Китай делает ставку на постепенное ослабление юаня, пытаясь смягчить экономические последствия торговой войны с США, не нарушая при этом стабильности финансовых рынков. Народный банк Китая уже пятый день подряд снижает официальный курс, но теперь делает это заметно медленнее.

Фото: commons.wikimedia.org by TAMGLWUCONG Kitteam, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Флаг Китая

В среду регулятор установил референтный курс юаня на уровне 7,2066 за доллар — это на 0,04% слабее, чем днём ранее. Для сравнения: днём ранее снижение было вдвое резче. Это сигнал, что Пекин предпочитает осторожные шаги, стремясь не вызвать панику на рынках.

Реакция на угрозы Трампа

Во вторник курс офшорного юаня достиг исторического минимума с момента создания этого рынка в 2010 году. Причина — заявление Дональда Трампа о планах ввести 104% пошлину на множество китайских товаров. На этом фоне государственные банки начали активно продавать доллары, чтобы сдержать падение юаня. Эти действия помогли валюте отыграть часть позиций — восстановление стало самым заметным за последний месяц.

Контроль за темпами падения

По словам Куна Гоха, главы исследований в Азиатско-Тихоокеанском регионе банка ANZ, власти хотят избежать резких обвалов:

"Курс юаня будет снижаться, если США не откажутся от пошлин. Но масштабных, одномоментных девальваций ждать не стоит", — заявляет он.

Тем не менее, юань продолжает испытывать давление — на фоне ожиданий дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики КНР и ставки на экспорт как точку опоры экономического роста.

Во вторник Народный банк Китая допустил, чтобы курс преодолел отметку 7,20 за доллар. Это "психологическая черта" для инвесторов: сигнал, что власти готовы на ослабление валюты ради адаптации к пошлинам.

Риски от девальвации

Хотя более слабый юань может поддержать экспорт, это чревато потерей доверия инвесторов к китайским активам. Более того, США уже неоднократно обвиняли Пекин в манипуляциях с курсом.

Экономист ING Лин Сон отмечает, что текущий темп девальвации юаня вряд ли компенсирует весь ущерб от американских пошлин, учитывая их масштаб. Однако по сравнению с периодом 2018-2019 годов, ослабление юаня сейчас — умеренное: всего 3,7% за полгода против 11,5% тогда.

Юань как глобальная валюта

Помимо тактических задач, Пекин движется и в стратегическом направлении. У Си Цзиньпина есть амбиции превратить юань в стабильную и уважаемую глобальную валюту. Это сдерживает радикальные шаги по его девальвации.

"При внешнем шоке на экономику курс юаня должен быть чуть слабее. Но Китай не может позволить себе хаос, если хочет строить статус резервной валюты", — поясняет основатель Exante Data Йенс Нордвиг.

Меры поддержки

По данным трейдеров, в среду госбанки продавали доллары по курсу около 7,3460, чтобы поддержать юань. Некоторые сделки с валютой были приостановлены, что указывает на возможный выход за пределы допустимого диапазона колебаний в 2%.

Уточнения

Юа́нь (кит. трад. 圓, упр. 元, пиньинь Yuán) — наименование многих денежных единиц, использовавшихся на территории Китая, включая современную валюту Китайской Народной Республики — китайский юань (жэньминьби).



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