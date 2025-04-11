Не делать ставки на криптовалюту! 5 акций, которые защитят ваши вложения

1:36 Your browser does not support the audio element. Экономика

По мнению платформы DeepSeek, в условиях текущей нестабильности рекомендуется инвестировать в защитные акции с стабильными денежными потоками и сильным балансом.

Фото: Openverse by *_*, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Фондовая биржа

Вот несколько советов, предоставленных китайским искусственным интеллектом для создания идеального инвестиционного портфеля:

1. Johnson & Johnson (JNJ): фармацевтическая компания демонстрирует стабильность и ожидает роста на 3,2% в 2025 году.

2. UnitedHealth (UNH): акции компании выросли почти на 4% в четверг, достигнув 600 долларов. С начала года UnitedHealth уже принесла доход в 18,6%.

3. Procter & Gamble (PG): ведущая компания в сфере потребительских товаров, выпускающая известные бренды, такие как Tide и Pampers. Хотя ожидается, что акции упадут на 1,8% в 2025 году, это значительно меньше по сравнению с почти 10% -ной потерей индекса S&P 500.

4. Coca-Cola: акции этого гиганта напитков стали надежным активом, увеличившись на 14% в этом году.

5. Costco (COST): рост акций на 6% в 2025 году.

Кроме того, DeepSeek рекомендует выделить не менее 10% портфеля на физическое золото или ETF, привязанные к драгоценным металлам, и настоятельно советует не делать ставки на криптовалюты и акции Nasdaq, пишет bitfinanzas.

Уточнения

DeepSeek — китайская компания, специализирующаяся на разработке искусственного интеллекта, а также семейство больших языковых моделей.



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