Не делать ставки на криптовалюту! 5 акций, которые защитят ваши вложения

По мнению платформы DeepSeek, в условиях текущей нестабильности рекомендуется инвестировать в защитные акции с стабильными денежными потоками и сильным балансом.
Вот несколько советов, предоставленных китайским искусственным интеллектом для создания идеального инвестиционного портфеля:
1. Johnson & Johnson (JNJ): фармацевтическая компания демонстрирует стабильность и ожидает роста на 3,2% в 2025 году.
2. UnitedHealth (UNH): акции компании выросли почти на 4% в четверг, достигнув 600 долларов. С начала года UnitedHealth уже принесла доход в 18,6%.
3. Procter & Gamble (PG): ведущая компания в сфере потребительских товаров, выпускающая известные бренды, такие как Tide и Pampers. Хотя ожидается, что акции упадут на 1,8% в 2025 году, это значительно меньше по сравнению с почти 10% -ной потерей индекса S&P 500.
4. Coca-Cola: акции этого гиганта напитков стали надежным активом, увеличившись на 14% в этом году.
5. Costco (COST): рост акций на 6% в 2025 году.
Кроме того, DeepSeek рекомендует выделить не менее 10% портфеля на физическое золото или ETF, привязанные к драгоценным металлам, и настоятельно советует не делать ставки на криптовалюты и акции Nasdaq, пишет bitfinanzas.
DeepSeek — китайская компания, специализирующаяся на разработке искусственного интеллекта, а также семейство больших языковых моделей.
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