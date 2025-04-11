Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Этот коктейль взорвал туризм: Крит смешал горы, море и деревни — вот что получилось
Бесконечный лай — не норма: 4 способа вернуть тишину
Хлеб, который не черствеет: простой трюк, о котором молчат даже бабушки
Укрепите кости и ногти без таблеток: продукты с высоким содержанием кальция
ТОП-5 кузовных монстров СССР  
Узоры, созданные не рукой человека: странная берёза покорила императорский двор
Бум на рынке жилья: как Россия готовится к всплеску спроса на квартиры
Близкий друг Паши Техника рассказал о покойном рэпере: он был трезвым
Ручное мытьё посуды: эко-герой или просто путь в бездну воды и нервов

Не делать ставки на криптовалюту! 5 акций, которые защитят ваши вложения

1:36
Экономика

По мнению платформы DeepSeek, в условиях текущей нестабильности рекомендуется инвестировать в защитные акции с стабильными денежными потоками и сильным балансом.

Фондовая биржа
Фото: Openverse by *_*, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Фондовая биржа

Вот несколько советов, предоставленных китайским искусственным интеллектом для создания идеального инвестиционного портфеля:

1. Johnson & Johnson (JNJ): фармацевтическая компания демонстрирует стабильность и ожидает роста на 3,2% в 2025 году.

2. UnitedHealth (UNH): акции компании выросли почти на 4% в четверг, достигнув 600 долларов. С начала года UnitedHealth уже принесла доход в 18,6%.

3. Procter & Gamble (PG): ведущая компания в сфере потребительских товаров, выпускающая известные бренды, такие как Tide и Pampers. Хотя ожидается, что акции упадут на 1,8% в 2025 году, это значительно меньше по сравнению с почти 10% -ной потерей индекса S&P 500.

4. Coca-Cola: акции этого гиганта напитков стали надежным активом, увеличившись на 14% в этом году.

5. Costco (COST):  рост акций на 6% в 2025 году.

Кроме того, DeepSeek рекомендует выделить не менее 10% портфеля на физическое золото или ETF, привязанные к драгоценным металлам, и настоятельно советует не делать ставки на криптовалюты и акции Nasdaq, пишет bitfinanzas.

Уточнения

DeepSeek — китайская компания, специализирующаяся на разработке искусственного интеллекта, а также семейство больших языковых моделей.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Вот где спрятана вода на Марсе — её миллиарды тонн
Наука и техника
Вот где спрятана вода на Марсе — её миллиарды тонн Аудио 
Любите чай с молоком? Придётся выбирать: вкус или здоровье
Еда и рецепты
Любите чай с молоком? Придётся выбирать: вкус или здоровье
Ваш внутренний зверь: люди, рождённые в эти дни, обладают особым даром
Домашние животные
Ваш внутренний зверь: люди, рождённые в эти дни, обладают особым даром Аудио 
Популярное
Операция прошла успешно, пациент не выжил: чем заканчивается лечение катализатора

Водители, сверлящие катализатор ради "ускорения", рискуют остаться не только без экологии, но и без двигателя.

Операция прошла успешно, пациент не выжил: чем заканчивается лечение катализатора
Не спешите сжигать ветки: на участке они могут сослужить отличную службу
Не спешите сжигать ветки: на участке они могут сослужить отличную службу
Китай прорыл тоннель длиной в вечность: путь сквозь горы теперь не выдумка
Снова скидки: водителям хотят вернуть 50% за скорость — но не на дороге
Колхозник на колёсах: история легендарного грузовика ГАЗ-53 Дмитрий Плотников Она полюбила соперницу и спасла семью: вот как учение Дынова о числе 3 изменило её жизнь Игорь Буккер Новое правительство Германии будет нацелено на войну с Россией Любовь Степушова
Увлажнение в 10 раз сильнее: простой вечерний ритуал, который делает кожу идеальной
Переезд жителей Рио-де-Жанейро и не только неизбежен? Моря и океаны перешли в наступление
Вселенная поспешила: следы жизни нашли там, где не должно быть даже света
Вселенная поспешила: следы жизни нашли там, где не должно быть даже света
Последние материалы
Хлеб, который не черствеет: простой трюк, о котором молчат даже бабушки
Укрепите кости и ногти без таблеток: продукты с высоким содержанием кальция
Не делать ставки на криптовалюту! 5 акций, которые защитят ваши вложения
ТОП-5 кузовных монстров СССР  
Узоры, созданные не рукой человека: странная берёза покорила императорский двор
Бум на рынке жилья: как Россия готовится к всплеску спроса на квартиры
Близкий друг Паши Техника рассказал о покойном рэпере: он был трезвым
Ручное мытьё посуды: эко-герой или просто путь в бездну воды и нервов
Один продукт — и соль ушла: лайфхаки для неудачного супа
Подарок природы или токсичный яд? Необычный взгляд на кофейную гущу как удобрение
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.