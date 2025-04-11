Политические риски толкают цены на драгметаллы вверх! Спрос на безопасные активы растёт

1:08 Your browser does not support the audio element. Экономика

Золото, как известно, часто используется в качестве безопасной инвестиции в условиях политической и экономической неопределенности.

Фото: freepik.com by fxquadro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ювелирные изделия

В 2025 году его цена увеличилась, достигнув рекордного максимума в 3 167.57 долларов на 3 апреля из-за сильного спроса на "безопасные активы", вызванного пошлинами американского президента. Многие эксперты говорят, что следующая точка в $4 000 долларов не за горами.

Между тем Дональд Трамп объявил о 90-дневной приостановке введения более высоких взаимных пошлин, но при этом увеличил пошлины на китайские товары до 125%.

Что касается других драгоценных металлов, серебро подскочило на 1,9%, достигнув 30,4 доллара за унцию, платина немного снизилась на 0,1% до 920 долларов, а палладий укрепился на 0,2% до 908,46 долларов, пишет capital.

Уточнения

Спрос (англ. demand) — это зависимость между ценой и количеством товара, который покупатели могут и желают купить по строго определённой цене, в определённый промежуток времени.





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