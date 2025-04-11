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Акции Apple взлетели на 9% после заявления Трампа — что стоит за этим рывком

1:50
Экономика

Акции Apple (NASDAQ:AAPL) подскочили на 9% во второй половине дня после того, как Дональд Трамп объявил о 90-дневной приостановке тарифов, что вызвало рост на рынках и оптимизм среди инвесторов.

Американская корпорация Apple
Фото: commons.wikimedia.org by Cryptic C62, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Американская корпорация Apple

Однако президент США сразу уточнил, что Китай не попадает под эту "паузу", и собирается повысить пошлины на китайские товары до 125% после ответных мер от Китая.

Акции Apple закрылись на отметке 198,90 доллара, увеличившись на 15,1% по сравнению с предыдущим закрытием. Важно отметить, что акции компании очень волатильны: за последний год они поднимались более чем на 2,5% 27 раз. Это движение показывает, что рынок воспринимает новости как значимые, но не настолько, чтобы кардинально изменить свое мнение о компании.

Недавно акции Apple уже падали на 5,9% из-за новостей о повышении пошлин на импорт из Китая, что также негативно сказалось на спросе на продукцию компании. Китай приносит около 17% общего дохода Apple, и новые пошлины могут повысить цены и снизить спрос.

С начала года акции Apple упали на 18,8% и торгуются на 23,6% ниже своего 52-недельного максимума в 259,02 доллара, который был достигнут в декабре 2024 года. Тем не менее, если бы инвесторы купили акции Apple на 1000 долларов 5 лет назад, они бы сейчас получили прибыль в размере 2954 долларов, пишет finance.yahoo.

Уточнения

Инве́стор — лицо или организация (в том числе коммерческое предприятие, государство и так далее), размещающие капитал с целью последующего получения прибыли (осуществляет инвестиции).

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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