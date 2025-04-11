Отказ от американских брендов: супермаркеты свернули на европейский путь

1:11 Your browser does not support the audio element. Экономика

Трамп не раз высказывался о том, что США должны взять Гренландию под контроль, ссылаясь на национальную безопасность, поскольку там расположены американские военные объекты.

Фото: commons.wikimedia.org by Johnragla, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ супермаркет

Однако датские власти решительно отвергли эту идею. В ответ датские потребители начали бойкотировать американские товары.

Сеть супермаркетов Salling Group упростила процесс отказа от американской продукции, добавив звездочку к ценникам всех товаров, произведенных в Европе. Представители компании утверждают, что это не бойкот, но многие покупатели поддерживают эту инициативу. Она предпочитает европейские продукты не только из-за конфликта, но и из-за стандартов.

Отказ от американской продукции также распространился по другим странам Европы, в социальных сетях активно используется хэштег #BoycottUSA. В Канаде, например, кофе "Американо" переименовали в "Канадский". Крупные американские бренды, такие как Starbucks, McDonald's и Coca Cola, также столкнулись с негативной реакцией, а продажи Tesla резко упали, передает CNBC.

Уточнения

Бренд или иногда брэнд (англ. brand [brænd] — клеймо, фабричная марка) — комплекс представлений, мнений, ассоциаций, эмоций, ценностных характеристик продукта либо услуги, который отличает товар или услугу одного продавца от товаров или услуг других продавцов.



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