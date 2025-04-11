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Бегство в наличные 2.0? Наблюдается снижение базисной торговли

1:53
Экономика

На рынке казначейских облигаций США снова наблюдается резкая распродажа, что вызывает опасения по поводу нестабильности на крупнейшем в мире рынке облигаций.

Построение финансовых графиков
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Построение финансовых графиков

В последнее время, когда инвесторы начали избавляться от акций в пользу надежных государственных облигаций, цены на казначейские облигации, оцениваемые в 29 триллионов долларов, росли. Однако в понедельник произошла волна продаж, и доходность эталонных 10-летних облигаций выросла на 17 базисных пунктов за день, составив примерно 4,425%. Это один из самых резких скачков за два десятилетия.

Вторник и среда только усугубили ситуацию, и доходность 10-летних облигаций превысила 4,425%, на 16 базисных пунктов больше, чем днем ранее. Инвесторы, в том числе хедж-фонды, начали продавать ликвидные активы, чтобы покрыть маржинальные требования из-за убытков в портфелях.

Многие эксперты отмечают, что текущая ситуация напоминает "бегство в наличные" в начале пандемии COVID-19 в марте 2020 года, когда рынок рухнул, и центральный банк США вынужден был купить облигации на 1,6 триллиона долларов. Также наблюдается снижение базисной торговли, что может усилить нестабильность на рынках.

Регуляторы внимательно следят за базисной торговлей, поскольку она может привести к дополнительной нестабильности, если позиции хедж-фондов с высоким кредитным плечом будут быстро ликвидированы. Главный экономист Apollo Global Management оценил объем торговли на данный момент в около 800 миллиардов долларов, пишет finance.yahoo.

Уточнения

Облига́ция (лат. obligatio — обязательство; в некоторых контекстах также бонд, нота, от англ. bond, note) — эмиссионная долговая ценная бумага, владелец которой имеет право получить её номинальную стоимость деньгами или имуществом в установленный ею срок от того, кто её выпустил (эмитента).

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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Бегство в наличные 2.0? Наблюдается снижение базисной торговли
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