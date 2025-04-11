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Драматические изменения для населения и бизнеса: как вырастут тарифы на электроэнергию с 1 июля 2025 года

Экономика

1 июля 2025 года вступят в силу новые тарифы на электроэнергию.

счетчик электроэнергии
Фото: commons.wikimedia.org by U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 2nd Class Kiona Miller, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
счетчик электроэнергии

В Новосибирской области это связано с ростом цен на газ на 20% и уголь на 12%. Для населения тарифы будут фиксированными, установленными государством, передает Om1 Новосибирск.

Для бизнеса ситуация может быть более сложной, так как они платят по нерегулируемым ценам, зависящим от рыночных цен производителей электроэнергии и регулируемого тарифа на передачу.

В АО "Новосибирскэнергосбыт" пояснили, что более 90% стоимости электроэнергии составляют затраты на топливо и содержание оборудования. Общий рост цен в экономике также влияет на конечные цены для потребителей.

Тарифы будут зависеть от объема потребления:

  •  до 3 900 кВт/ч в месяц — 4,12 рубля за кВт/ч (на 12,6% выше, чем раньше),
  • от 3 900 до 6 000 кВт/ч — 6,18 рубля,
  • свышe 6 000 кВт/ч — 7,36 рубля.

Уточнения

Тари́ф (от араб. تعريف‎ — «определение») или устар. та́кса (от нем. Тахе ← лат. taxare — «оценивать») — ставка или система ставок оплаты (платёж) за различные производственные и непроизводственные услуги, предоставляемые компаниями, организациями, фирмами и учреждениями.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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