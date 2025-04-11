Драматические изменения для населения и бизнеса: как вырастут тарифы на электроэнергию с 1 июля 2025 года

1 июля 2025 года вступят в силу новые тарифы на электроэнергию.
В Новосибирской области это связано с ростом цен на газ на 20% и уголь на 12%. Для населения тарифы будут фиксированными, установленными государством, передает Om1 Новосибирск.
Для бизнеса ситуация может быть более сложной, так как они платят по нерегулируемым ценам, зависящим от рыночных цен производителей электроэнергии и регулируемого тарифа на передачу.
В АО "Новосибирскэнергосбыт" пояснили, что более 90% стоимости электроэнергии составляют затраты на топливо и содержание оборудования. Общий рост цен в экономике также влияет на конечные цены для потребителей.
Тарифы будут зависеть от объема потребления:
Тари́ф (от араб. تعريف — «определение») или устар. та́кса (от нем. Тахе ← лат. taxare — «оценивать») — ставка или система ставок оплаты (платёж) за различные производственные и непроизводственные услуги, предоставляемые компаниями, организациями, фирмами и учреждениями.
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