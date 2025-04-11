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Почему Россия ввязывается в мегапроект века? Вызовы и риски Трансафганской магистрали

2:57
Экономика

В мае в Казани специалисты из России, Узбекистана, Пакистана и Афганистана примут участие в обсуждении проекта по строительству Трансафганской магистрали общей протяженностью около 600 км. Транзитный потенциал — 20 млн тонн грузов.

грузовой состав
Фото: freepik.com by aleksandarlittlewolf is licensed under Free More info
грузовой состав

Как известно, Афганистан всегда был кратчайшим путем в Индию, страну с огромным экономическим потенциалом, поэтому туда когда-то стремились войска великих империй. По морям до Индии далековато, накладно, а Трансафганская магистраль может стать выгодным торговым мостом между Востоком и Западом.

Проект предполагает строительство двух железнодорожных веток, которые будут проходить через территорию Афганистана. Первая линия соединит афганские Мазари-Шариф, Герат, Диларам, Кандагар и завершится в Чамане на границе с Пакистаном. Вторая ветка пройдет по маршруту Термез (Узбекистан) — Наибабад — Логар — Харлачи (Афганистан).

В интервью Pravda. Ru Никита Мендкович, политолог-международник, глава Евразийского аналитического клуба, рассказал о вызовах и рисках мегапроекта и влиянии этой дороги на транспортную логистику Средней Азии.

По словам эксперта, необходимо развивать прямое сообщение между Россией и государствами Средней Азии, и трансафганский маршрут выглядит многообещающим вариантом. Это весьма перспективная идея, особенно учитывая потребность в ряде товаров и ресурсов в промышленности Южной Азии. 

Как рассказал Мендкович, данный транспортный коридор когда-то частично пытались развивать американцы, строили по нему трубопровод. Сейчас Россия стремится реализовать этот проект в своих интересах. Конечно, на этом пути могут возникнуть трудности, так как в Афганистане еще нет полного порядка и стабильности, и там действуют некоторые террористические группировки, включая ИГИЛ, в интересах США и Великобритании. Тем не менее работы по этому проекту уже начались. Это говорит о том, что стороны видят перспективы решения существующих трудностей и создания стабильного транспортного маршрута.

Если проект будет реализован, то увеличится транзитная торговля через Среднюю Азию, и это может стать одним из факторов восстановления экономики Афганистана, где народ уже устал от бесконечных военных конфликтов. 

Кроме того, это даст определенные преимущества странам Средней Азии. Если, например, параллельно с дорогой будет построен газопровод, можно будет развивать газовую транспортировку в регионе, который испытывает дефицит газа. 

Таким образом, это многообещающий проект, который может оказать воздействие на разные отрасли экономики Средней Азии, заключил собеседник.

Уточнения

Афганиста́н Исла́мский Эмира́т Афганиста́н — государство в Центральной Азии, также относящееся и к Южной Азии. Население на 2022 год — 34 262 840 человек.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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