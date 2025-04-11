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Туристы тратят больше и остаются дольше — недавний отчёт южнокорейских экспертов

1:13
Экономика

Недавний отчет правительства Сеула (Южная Корея) и Сеульской туристической организации показал, что иностранные туристы остаются в Сеуле дольше и тратят больше денег.

Сакура
Фото: commons.wikimedia.org by TriviaKing, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Сакура

В 2024 году среднее время пребывания иностранцев составило 6,05 дня, а расходы — примерно 2,84 миллиона вон (1922 доллара). Оба показателя превышают уровни до пандемии коронавируса: в 2019 году средний срок пребывания был 5,11 дня, а расходы — 1,89 миллиона вон.

Согласно опросу, Сеул стал самым популярным направлением, привлекая 78% иностранных туристов. На втором месте Пусан (16,5%), затем провинция Кенгидо (11,2%) и остров Чеджудо (10,9%).

Эксперты считают, что будущее экономической мощи Кореи будет в значительной степени зависеть от туризма, чем от автомобильной, аккумуляторной или полупроводниковой промышленности, пишет The Korea Times.

Уточнения

Сеу́л (кор. 서울 [sʰʌ.ul], Соуль — букв.: «столица») — столица и крупнейший город Республики Корея. Образует единственный в стране город особого подчинения, разделённый на 25 самоуправляемых районов.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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