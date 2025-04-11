Тарифы за интернет, телефонию и услуги домофонии обновятся? Как инфляция повлияет на ваши расходы

1:09 Your browser does not support the audio element. Экономика

С 1 мая для тюменцев ожидается увеличение стоимости телевидения, телефонии, видеонаблюдения и услуг домофонии.

Фото: commons.wikimedia.org by Monoklon, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Домофон Dom.Ru

В официальных сообщениях компании "Дом.ру" основной причиной повышения цен названа экономическая ситуация в стране.

В декабре прошлого года инфляция достигла рекордного уровня в 14% за последние 25 лет. Центральный Банк повысил ключевую ставку до 21%, что вызвало ужесточение банковской политики и рост стоимости заемных средств. Также увеличились затраты на электроэнергию, расходные материалы и оборудование.

Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов отметил, что провайдеры повышают тарифы, чтобы компенсировать рост налоговых расходов, включая увеличение налога на прибыль с 20% до 25% с 2025 года.

В 2024 году потребление интернета в России выросло на 20,6% благодаря расширению онлайн-услуг и повышению качества контента, согласно РБК.

Уточнения

Тари́ф — ставка или система ставок оплаты (платёж) за различные производственные и непроизводственные услуги, предоставляемые компаниями, организациями, фирмами и учреждениями.



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