Куры в шоке: цена на яйца в США достигла рекорда — что происходит

1:04 Your browser does not support the audio element. Экономика

Цены на куриные яйца в США обновили антирекорд — в марте стоимость дюжины поднялась до 6,23 доллара (около 530 руб.), что на 5,6% больше.

Фото: freepik.com by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пасхальные яйца

Интересно, что хотя в опте цены упали, в рознице они взлетели, что стало настоящим сюрпризом для президента США Дональда Трампа.

Дефицит яиц в США, вызванный вспышкой птичьего гриппа, повлиял и на другие страны. Американские компании начали активно искать яйца по всему миру, что привело к тому, что, например, в Турции цены на яйца подскочили более чем вдвое, согласно Bloomberg.

Ранее сообщалось, что, по данным официальной статистики, на 10 апреля десяток яиц в магазинах Свердловской области стоит в среднем 102,9 рубля. Зимой цены колебались от 109 до 112 рублей, а в прошлом апреле они были на уровне 116,4 рубля.

Уточнения

Птичий грипп (лат. Grippus avium), классическая чума птиц, ранее птичий тиф или холера кур — острая инфекционная вирусная болезнь птиц, характеризующаяся поражением органов пищеварения, дыхания, высокой летальностью около 56 %.



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