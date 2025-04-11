Курс доллара войдёт в новую фазу? Эксперты дали прогнозы

1:04 Your browser does not support the audio element. Экономика

Эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев обратил внимание на ожидаемое решение ЕЦБ по процентным ставкам.

Фото: freepik.com by Racool_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кошелёк

Он прогнозирует их понижение из-за высоких импортных тарифов, введенных США. По мнению аналитика, до конца весны курс доллара будет на уровне 90 рублей.

Основатель инвестиционной компании SharesPro Денис Астафьев также отметил, что на курс доллара до конца месяца повлияют геополитическая ситуация, цены на нефть, решения Центробанка и спрос на валюту. Его прогноз на курс доллара также составляет 90 рублей.

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов сообщил, что курс доллара может вырасти из-за падения цен на нефть и рисков срыва переговоров между США и Россией. Он прогнозирует, что на следующей неделе курс может колебаться в пределах 86,4-92 рублей за доллар, согласно life.

Уточнения

Тари́ф — ставка или система ставок оплаты (платёж) за различные производственные и непроизводственные услуги, предоставляемые компаниями, организациями, фирмами и учреждениями.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.