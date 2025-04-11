Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пахнет, но не кормит: что делает компост бесполезным и как это исправить
Кошка ждёт котят? Есть способ узнать число, не тревожа её
Хитрая улыбка менеджера: что автосалоны не договаривают про трейд-ин авто
Ванная без порога и хлама: новая норма, к которой хочется стремиться
Без паники: как успеть на рейс, когда времени почти нет
Чёрная полоса Джоковича: четвёртый провал на старте в Монте-Карло — кто сломал чемпиона?
Платежи за воду и свет уменьшились вдвое — всё благодаря этим простым действиям
Массаж головы, который поможет вашим волосам расти быстрее — попробуйте эту технику
От кабанов до висячих садов: чем удивляет венгерский Лиллафюред, попавший в престижный список

Курс доллара войдёт в новую фазу? Эксперты дали прогнозы

1:04
Экономика

Эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев обратил внимание на ожидаемое решение ЕЦБ по процентным ставкам. 

Кошелёк
Фото: freepik.com by Racool_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кошелёк

Он прогнозирует их понижение из-за высоких импортных тарифов, введенных США. По мнению аналитика, до конца весны курс доллара будет на уровне 90 рублей.

Основатель инвестиционной компании SharesPro Денис Астафьев также отметил, что на курс доллара до конца месяца повлияют геополитическая ситуация, цены на нефть, решения Центробанка и спрос на валюту. Его прогноз на курс доллара также составляет 90 рублей.

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов сообщил, что курс доллара может вырасти из-за падения цен на нефть и рисков срыва переговоров между США и Россией. Он прогнозирует, что на следующей неделе курс может колебаться в пределах 86,4-92 рублей за доллар, согласно life.

Уточнения

Тари́ф — ставка или система ставок оплаты (платёж) за различные производственные и непроизводственные услуги, предоставляемые компаниями, организациями, фирмами и учреждениями.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Засушенные цветы в доме — ошибка, которую совершают многие
Садоводство, цветоводство
Засушенные цветы в доме — ошибка, которую совершают многие Аудио 
Кошка как первый симптом? Неожиданный путь к шизофрении начинается с ласки
Домашние животные
Кошка как первый симптом? Неожиданный путь к шизофрении начинается с ласки Аудио 
Популярное
Операция прошла успешно, пациент не выжил: чем заканчивается лечение катализатора

Водители, сверлящие катализатор ради «ускорения», рискуют остаться не только без экологии, но и без двигателя.

Операция прошла успешно, пациент не выжил: чем заканчивается лечение катализатора
Не спешите сжигать ветки: на участке они могут сослужить отличную службу
Не спешите сжигать ветки: на участке они могут сослужить отличную службу
Снова скидки: водителям хотят вернуть 50% за скорость — но не на дороге
Вселенная поспешила: следы жизни нашли там, где не должно быть даже света
Украину делят за спиной Зеленского: раскрыты детали тайных переговоров США и РФ Дмитрий Плотников Россия идёт к победе в СВО долгой дорогой Виктор Пахомов Нужна ли была церковная реформа Никона, и что она дала России Сергей Лебедев
Правда о скрабе из кофейной гущи, которую скрывают производители натуральной косметики
Бабушкин рецепт кулича, который тает во рту
Хотите руки как у атлета? Делайте это упражнение на трицепс 1 раз в неделю и удивитесь результату
Хотите руки как у атлета? Делайте это упражнение на трицепс 1 раз в неделю и удивитесь результату
Последние материалы
От кабанов до висячих садов: чем удивляет венгерский Лиллафюред, попавший в престижный список
Сочный арбуз из теплицы: вот как вырастить его дома
6 ваших привычек, которые раздражают питомца — хотя вы этого не замечаете
Так работающие пенсионеры могут заработать больше! Когда выгоднее уволиться
Думаете, отопление убивает плесень? Наоборот! Вот почему тёплая квартира — рай для грибка
Без права на нет: водителей заставят сдавать кровь и мочу при любом обращении после ДТП
Не только Овечкин побил рекорд: Лукашенко рассказал, что еще объединяет его с Гретцки
Четыре цвета для ограды сада, которые повысят стоимость вашего дома
Мифы об увлажнении, которые могут навредить вашей коже — как не ошибиться
Переезд жителей Рио-де-Жанейро и не только неизбежен? Моря и океаны перешли в наступление
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.