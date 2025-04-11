Так работающие пенсионеры могут заработать больше! Когда выгоднее уволиться

0:51 Your browser does not support the audio element. Экономика

Депутат Государственной Думы Алексей Говырин рассказал о том, как работающие пенсионеры могут уволиться с выгодой в этом году.

Фото: Adobe Stock by Larisa, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Российские деньги

Он отметил, что в пенсионной системе различают работающих и неработающих пенсионеров. При увольнении происходит перерасчет выплат и возобновление индексаций, которые были пропущены во время работы.

Говырин подчеркнул, что для некоторых граждан увольнение может привести к значительному увеличению ежемесячных выплат. Также он отметил, что Социальный фонд фиксирует увольнение на основе отчётности работодателя, и это влияет на дату, с которой будет пересчитана пенсия.

Депутат рекомендовал увольняться в последние дни месяца, чтобы перерасчёт начался с первого числа следующего месяца, пишет ТАСС.

Уточнения

Пе́нсия (от лат. pensio — платёж) — регулярные денежные выплаты лицам, которые достигли пенсионного возраста, имеют инвалидность, потеряли кормильца или в связи с длительной профессиональной деятельностью и позволяющие человеку жить полноценно, как в физическом, так и в духовном плане.





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