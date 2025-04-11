Готовят яйца и кошельки: сколько на самом деле стоит отпраздновать Пасху в России

1:02 Your browser does not support the audio element. Экономика

Средняя сумма, которую россияне готовы потратить на подготовку к Пасхе, составляет 2,5 тысячи рублей. Об этом сообщает RT со ссылкой на аналитиков сервиса лояльности "Апельсин".

Фото: freepik.com by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пасхальные яйца

Жители Москвы и Санкт-Петербурга оказались самыми щедрыми — они планируют потратить около 3 тысяч рублей, тогда как в Вологде, Калининграде, Рязани и Челябинске сумма не превышает 1,5 тысячи.

Главная статья расходов — продукты: яйца, творог, сухофрукты и сметана. Кроме того, 32% опрошенных готовы выделить до 1 тысячи рублей на пасхальные украшения, а 36% — около 500 рублей. Большинство россиян — 69% — собираются покупать готовые куличи в магазинах.

Также 45% респондентов планируют приобрести готовые украшения для яиц, включая краски, термонаклейки и наборы для декупажа.

Уточнения

Па́сха (греч. πάσχα и лат. Pascha), также Воскресе́ние Христо́во (греч. Ἡ Ανάστασις τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ), или Све́тлое Христо́во Воскресе́ние — древнейший и самый важный христианский праздник.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.