Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Секрет крепкой свеклы — обычная соль и правильное время
Кольцевые гонки в СССР: от энтузиазма до профессионального спорта
Кулич без дрожжей: вкуснее, легче и безопаснее
Жарко, голодно, одиноко: как на самом деле живётся баклажанам в теплице
Орудие древних: как 5000-летний нож может рассказать больше, чем вся археология
Что общего у Моцарта и кардиолога: шокирующее открытие о лечении музыкой
Не зерном единым: зачем ветеринары советуют кормить питомцев лососем и уткой — данные аналитиков
Заманчивое предложение по удалению катализатора может стоить вам целого мотора
Громкое высказывание Кустурицы про Россию: режиссер жёстко высказался о культуре

Готовят яйца и кошельки: сколько на самом деле стоит отпраздновать Пасху в России

1:02
Экономика

Средняя сумма, которую россияне готовы потратить на подготовку к Пасхе, составляет 2,5 тысячи рублей. Об этом сообщает RT со ссылкой на аналитиков сервиса лояльности "Апельсин".

Пасхальные яйца
Фото: freepik.com by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пасхальные яйца

Жители Москвы и Санкт-Петербурга оказались самыми щедрыми — они планируют потратить около 3 тысяч рублей, тогда как в Вологде, Калининграде, Рязани и Челябинске сумма не превышает 1,5 тысячи.

Главная статья расходов — продукты: яйца, творог, сухофрукты и сметана. Кроме того, 32% опрошенных готовы выделить до 1 тысячи рублей на пасхальные украшения, а 36% — около 500 рублей. Большинство россиян — 69% — собираются покупать готовые куличи в магазинах.

Также 45% респондентов планируют приобрести готовые украшения для яиц, включая краски, термонаклейки и наборы для декупажа.

Уточнения

Па́сха (греч. πάσχα и лат. Pascha), также Воскресе́ние Христо́во (греч. Ἡ Ανάστασις τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ), или Све́тлое Христо́во Воскресе́ние — древнейший и самый важный христианский праздник.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Снова скидки: водителям хотят вернуть 50% за скорость — но не на дороге
Авто
Снова скидки: водителям хотят вернуть 50% за скорость — но не на дороге Аудио 
Засушенные цветы в доме — ошибка, которую совершают многие
Садоводство, цветоводство
Засушенные цветы в доме — ошибка, которую совершают многие Аудио 
Капуста не прощает этого: что нужно знать перед посевом
Садоводство, цветоводство
Капуста не прощает этого: что нужно знать перед посевом Аудио 
Популярное
Операция прошла успешно, пациент не выжил: чем заканчивается лечение катализатора

Водители, сверлящие катализатор ради "ускорения", рискуют остаться не только без экологии, но и без двигателя.

Операция прошла успешно, пациент не выжил: чем заканчивается лечение катализатора
Не спешите сжигать ветки: на участке они могут сослужить отличную службу
Не спешите сжигать ветки: на участке они могут сослужить отличную службу
Китай прорыл тоннель длиной в вечность: путь сквозь горы теперь не выдумка
Снова скидки: водителям хотят вернуть 50% за скорость — но не на дороге
Какое ядерное оружие есть у России и как оно работает? Дмитрий Плотников Капитуляция Украины будет проведена по сценарию денацификации Германии в 1945 году Любовь Степушова Россия идёт к победе в СВО долгой дорогой Виктор Пахомов
Увлажнение в 10 раз сильнее: простой вечерний ритуал, который делает кожу идеальной
Вселенная поспешила: следы жизни нашли там, где не должно быть даже света
Переезд жителей Рио-де-Жанейро и не только неизбежен? Моря и океаны перешли в наступление
Переезд жителей Рио-де-Жанейро и не только неизбежен? Моря и океаны перешли в наступление
Последние материалы
Кольцевые гонки в СССР: от энтузиазма до профессионального спорта
Кулич без дрожжей: вкуснее, легче и безопаснее
Жарко, голодно, одиноко: как на самом деле живётся баклажанам в теплице
Орудие древних: как 5000-летний нож может рассказать больше, чем вся археология
Что общего у Моцарта и кардиолога: шокирующее открытие о лечении музыкой
Не зерном единым: зачем ветеринары советуют кормить питомцев лососем и уткой — данные аналитиков
Заманчивое предложение по удалению катализатора может стоить вам целого мотора
Громкое высказывание Кустурицы про Россию: режиссер жёстко высказался о культуре
Выяснилось, почему некоторые звуки буквально сводят с ума
Проснулся американцем: как обычный наркоз стер родной язык
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.