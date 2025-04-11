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Тревожный звонок для экономики: расходы бюджета РФ вышли из-под контроля

1:37
Экономика

В начале апреля расходы федерального бюджета России резко выросли, достигнув 233 миллиардов рублей в сутки — это значительно выше как показателей первого квартала, так и аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает Telegram-канал MMI со ссылкой на данные электронного бюджета.

Флаг России
Фото: commons.wikimedia.org/ by Victorgrigas, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Флаг России

По итогам первого квартала расходы составили 11,22 триллиона рублей при доходах в 9,05 триллиона, что дало дефицит в 2,17 триллиона — почти вдвое больше запланированного на год.

Минфин объясняет скачок авансированием отдельных контрактуемых расходов и указывает, что в марте бюджет уже вышел в профицит. Там уверены, что к концу года удастся выровнять ситуацию за счёт роста доходов и сокращения трат.

Однако аналитики отмечают: по состоянию на 8 апреля расходы уже достигли 13,07 триллиона рублей, то есть траты продолжают расти. Среднесуточные расходы с начала года составили 133,5 миллиарда рублей, в то время как год назад в аналогичный период — 192 миллиарда.

Дополнительное давление на бюджет создаёт и ситуация на нефтяном рынке: в марте цена на российскую нефть Urals опустилась ниже установленного минимума в 60 долларов за баррель. Это вынудило Минфин впервые за долгое время прибегнуть к продаже валюты в рамках бюджетного правила.

Уточнения

Министерство финансов Российской Федерации (Минфин России) — федеральное министерство Российской Федерации, обеспечивающее проведение единой финансовой политики, а также осуществляющее общее руководство в области организации финансов в Российской Федерации.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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