Российский лайнер МС-21 обретает титановые компоненты: их начали производить в России

На Ульяновском литейно-механическом заводе началось производство титановых деталей для "чёрного крыла" перспективного российского пассажирского лайнера МС-21. Об этом сообщил губернатор Ульяновской области Алексей Русских в своём Telegram-канале.
По его словам, для выпуска новой продукции на предприятии был создан цех механической обработки. Помимо авиационных компонентов, завод также займётся производством комплектующих для внедорожного тягача БАЗ.
Уже заключены контракты с компаниями "Аэрокомпозит Ульяновск" и Брянским автозаводом. Развитию производственных мощностей способствовал льготный заём от федерального фонда развития промышленности, соглашение о котором было подписано летом 2024 года на выставке "Иннопром" в Екатеринбурге.
Губернатор отметил, что предприятие уже демонстрирует первые результаты этой поддержки.
МС-21 — российский среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолёт. Программа семейства МС-21 разрабатывается корпорацией «Яковлев» совместно с входящим в её состав ОКБ Яковлева.
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