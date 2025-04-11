Экономика Китая ищет новые пути: Россия может воспользоваться торговыми войнами

Обострение торговой войны между Китаем и США может сыграть на руку России, считает экономист и политический аналитик Валерий Корнеев.
Как пишет "Комсомольская правда", после того как президент США Дональд Трамп ввёл новые тарифы на китайские товары — до 145%, Пекин ответил симметрично, подняв пошлины на американскую продукцию на 84%.
По словам эксперта, если стороны не пойдут на компромисс, ситуация лишь усугубится, и Китай снова повысит пошлины, что приведёт к оттоку иностранных корпораций из страны.
Однако для России это открывает окно возможностей: в условиях снижения товарооборота между Китаем и США китайская экономика будет искать новые устойчивые направления сотрудничества, и Россия, как сосед и стратегический партнёр, может усилить своё торгово-экономическое присутствие на китайском рынке.
По́шлина — денежный сбор, взимаемый уполномоченными официальными органами при выполнении ими определённых функций в размерах, предусмотренных законодательством государства.
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