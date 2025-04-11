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Экономика Китая ищет новые пути: Россия может воспользоваться торговыми войнами

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Экономика

Обострение торговой войны между Китаем и США может сыграть на руку России, считает экономист и политический аналитик Валерий Корнеев.

Владимир Путин
Фото: en.kremlin.ru by Администрация президента России, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Владимир Путин

Как пишет "Комсомольская правда", после того как президент США Дональд Трамп ввёл новые тарифы на китайские товары — до 145%, Пекин ответил симметрично, подняв пошлины на американскую продукцию на 84%.

По словам эксперта, если стороны не пойдут на компромисс, ситуация лишь усугубится, и Китай снова повысит пошлины, что приведёт к оттоку иностранных корпораций из страны.

Однако для России это открывает окно возможностей: в условиях снижения товарооборота между Китаем и США китайская экономика будет искать новые устойчивые направления сотрудничества, и Россия, как сосед и стратегический партнёр, может усилить своё торгово-экономическое присутствие на китайском рынке.

Уточнения

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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