Спрос на российский газ растёт: вслед за Шри-Ланкой в очередь выстроились ещё 2 страны Азии

Россия и Шри-Ланка рассматривают возможность увеличения поставок энергетических ресурсов, включая сжиженный природный газ, в рамках расширяющегося энергетического сотрудничества.
Как сообщили в Минэнерго РФ, по итогам переговоров замминистра энергетики Романа Маршавина с шри-ланкийским коллегой Кумаром Джаякоди обсуждалось не только увеличение объемов поставок, но и участие российских компаний в проектах по строительству и модернизации энергетической инфраструктуры Шри-Ланки.
Маршавин подчеркнул, что страна рассматривается как перспективный партнер и выразила готовность развивать инвестиционное сотрудничество в этой сфере, пишет ТАСС.
Интерес к российскому СПГ также выразили Филиппины и Таиланд — их послы 10 апреля подтвердили заинтересованность в импорте газа из России, что указывает на растущий спрос на российские энергетические ресурсы в странах Азии.
Сжи́женный приро́дный газ — природный газ (преимущественно метан, CH4), искусственно сжиженный путём адиабатического совершения работы в турбодетандере, при этом метан охлаждается до -163 °C для удобства хранения или транспортировки.
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