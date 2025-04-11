Спрос на российский газ растёт: вслед за Шри-Ланкой в очередь выстроились ещё 2 страны Азии

0:59 Your browser does not support the audio element. Экономика

Россия и Шри-Ланка рассматривают возможность увеличения поставок энергетических ресурсов, включая сжиженный природный газ, в рамках расширяющегося энергетического сотрудничества.

Фото: commons.wikimedia.org by Hannes Grobe, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Танкер с СПГ

Как сообщили в Минэнерго РФ, по итогам переговоров замминистра энергетики Романа Маршавина с шри-ланкийским коллегой Кумаром Джаякоди обсуждалось не только увеличение объемов поставок, но и участие российских компаний в проектах по строительству и модернизации энергетической инфраструктуры Шри-Ланки.

Маршавин подчеркнул, что страна рассматривается как перспективный партнер и выразила готовность развивать инвестиционное сотрудничество в этой сфере, пишет ТАСС.

Интерес к российскому СПГ также выразили Филиппины и Таиланд — их послы 10 апреля подтвердили заинтересованность в импорте газа из России, что указывает на растущий спрос на российские энергетические ресурсы в странах Азии.

Уточнения

Сжи́женный приро́дный газ — природный газ (преимущественно метан, CH 4 ), искусственно сжиженный путём адиабатического совершения работы в турбодетандере, при этом метан охлаждается до -163 °C для удобства хранения или транспортировки.



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