Бюджет в опасности! Нелегальный шоколад подрывает основы экономики России

1:14 Your browser does not support the audio element. Экономика

По итогам 2025 года российский бюджет может потерять 12 миллиардов рублей налогов из-за нелегального оборота шоколада и кондитерских изделий, который составляет примерно 1,5 миллиарда упаковок.

Фото: commons.wikimedia.org by Саймон А. Югстер, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Шоколад

К такому выводу пришли эксперты Высшей школы экономики (ВШЭ). По мнению специалистов, реальное потребление россиянами кондитерских изделий и сладостей превышает официальные объемы производства и импорта на 10,4%. В результате этого бюджет недополучит 7,4 миллиарда рублей налога на прибыль и 3,6 миллиарда рублей НДС. Нелегальный оборот сладостей эксперты связывают с подорожанием сырья, в том числе какао-бобов, и повышением налогов.

Крупные российские производители не комментируют всплывшую ситуацию. Эксперты подчеркивают необходимость усиления контроля за рынком для устранения нелегального оборота кондитерской продукции, которая может быть еще и некачественной. За нарушения компании могут столкнуться со штрафами до 40% от суммы налогов и уголовной ответственностью, пишет "Ъ".

Уточнения

Бюдже́т — финансовый план определённого субъекта (семьи, бизнеса, организации, государства и т. д.), устанавливаемый на определённый период времени, обычно на один год.



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