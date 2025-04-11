У аэропорта появится сосед-автогигант: Нижний Новгород получит новый завод по производству спецавтомобилей

В Минграде Нижегородской области было выдано разрешение на строительство завода тяжелой промышленности.
Предприятие расположится в Нижнем Новгороде, на улице Зеленхозовской, рядом с домом № 4В, недалеко от аэропорта имени Валерия Чкалова. Информация об этом появилась на сайте регионального Минграда.
Новое промышленное производство в Автозаводском районе будет построено ООО "Производственная компания Металлика". Площадь завода составит около 6900 кв. метров, а стоимость реализации проекта оценена в 552 миллиона рублей. Ожидается, что строительство завершится в течение 10 лет.
Кроме того, в Богородске Нижегородской области планируется строительство завода по производству лифтов и лифтового оборудования. Предварительная стоимость этого проекта составляет 1 миллиард рублей, и он обеспечит город 100 рабочими местами, пишет "Гипер НН".
Аэропо́рт — комплекс сооружений, предназначенный для приёма, отправки, базирования воздушных судов и обслуживания воздушных перевозок, имеющий для этих целей аэродром, аэровокзал (в крупных аэропортах нередко несколько аэровокзалов), один или несколько грузовых терминалов и другие наземные сооружения и необходимое оборудование.
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