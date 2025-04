Urals дешевеет, но есть выход: как дешёвая нефть может сыграть на руку России

3:13 Your browser does not support the audio element. Экономика

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина, выступая 9 апреля в Госдуме с отчётом, заявила, что Банк России в своих макроэкономических прогнозах учитывает возможный "рисковый сценарий". По её словам, он связан с нарастающим конфликтом в мировой торговле — в первую очередь между США и Китаем, что потенциально может привести к "сжатию" российской экономики.

Фото: commons.wikimedia.org by АльфваНбим, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Нефтяной танкер Павел Черныш

Нефть падает ниже $60: тревожный сигнал для бюджета

По нашему мнению, торговая война США разворачивается не только с Китаем, но и в целом с остальным миром. Это уже оказывает прямое влияние на глобальные экономические процессы. Один из сигналов — резкое падение цен на нефть: 9 апреля стоимость марки Brent впервые с весны 2021 года опустилась ниже $60 за баррель.

Для России такой уровень цен несёт значительные риски. Российский бюджет рассчитан исходя из средней цены нефти на уровне $60 за баррель. Однако нефть марки Urals традиционно продаётся с дисконтом $10-18, особенно в западных портах. Это означает, что при текущей ценовой конъюнктуре фактическая цена продажи российской нефти может оказаться существенно ниже расчетного уровня.

Если такая ситуация сохранится, дефицит федерального бюджета может превысить планируемые 0,5 % ВВП, а процесс снижения инфляции, на который рассчитывают власти, может затянуться.

ОПЕК+, Китай и Индия: есть ли плюсы у рискового сценария?

Тем не менее, у "рискового" сценария есть и потенциально позитивные стороны. В частности, альянс ОПЕК+ может отказаться от наращивания добычи нефти и, наоборот, вернуться к сокращению объёмов, чтобы удержать цены в комфортном коридоре $60-70 за баррель. Для таких стран, как Саудовская Аравия, длительное сохранение низких цен на нефть экономически невыгодно.

Кроме того, учитывая, что нефть Urals торгуется с дисконтом, её стоимость при падении Brent ниже $60 окажется ниже так называемого "потолка цен". Это откроет возможность для её легальной транспортировки танкерами из дружественных стран с последующим страхованием у международных страховых компаний.

Также стоит отметить, что при невысокой стоимости нефти страны, такие как Китай и Индия, могут значительно нарастить её импорт в стратегические резервы, что поддержит спрос на российское сырьё.

Таким образом, несмотря на риски, связанные с нестабильностью глобальных рынков, текущий год не обязательно обернётся экономическим спадом для России. Важно учитывать не только возможные угрозы, но и скрытые возможности, которые может принести этот нестабильный период. Прогнозы, сделанные с учётом "рискового сценария", должны быть более гибкими и учитывать потенциальные корректировки как со стороны глобального нефтяного рынка, так и со стороны геополитических союзников

Уточнения

Организа́ция стран — экспортёров не́фти (англ The Organization of the Petroleum Exporting Countries; сокращённо ОПЕ́К, англ. OPEC) — международная межправительственная организация, созданная нефтеэкспортирующими странами в целях контроля квот добычи на нефть.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.