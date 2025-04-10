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В майские праздники без шашлыков: что стоит за предложением ограничить экспорт мяса

2:33
Экономика

В преддверии майских праздников, когда спрос на мясо традиционно возрастает, вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил временно ограничить экспорт мясной продукции. Кроме того, парламентарий направил в Минсельхоз обращение с инициативой ввести квоты на беспошлинный импорт отдельных видов мяса — свинины и говядины, сообщает "Алтайский крестьянин" со ссылкой на издание "Агроинвестор".

мясо
Фото: Freepik by serhii_bobyk is licensed under Рublic domain
мясо

По задумке Чернышова, это позволит предотвратить скачок цен на мясо и сохранить его доступность для россиян во время майских выходных. В народе такую инициативу уже окрестили "шашлычным эмбарго".

Срок действия ограничений предлагается установить до 1 июня 2025 года, с возможностью пересмотра, если ситуация на рынке изменится. Объем беспошлинного импорта свинины и говядины, по мнению вице-спикера, должен быть не менее 150 тысяч тонн.

Эксперты против: цены падают, а не растут

Однако в отрасли на это предложение смотрят скептически. Глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин считает, что инициатива оторвана от реальности:

"Непонятно, почему подобное предложение появляется именно сейчас — в то время как цены производителей на мясо птицы упали и находятся даже ниже уровня прошлого года. А розничные цены — ниже, чем в начале 2024-го".

Юшин добавил, что на рынке наблюдаются сложности не с ростом цен, а с реализацией продукции. Так, за год стоимость куриного фарша снизилась на 70 %, а цена на тушку бройлера вернулась к уровням почти трёхлетней давности.

"Отрасль, наоборот, думает, как стимулировать экспорт, чтобы стабилизировать цены внутри страны и снизить убытки предприятий. Минсельхоз тоже нацелен на расширение зарубежных поставок", — отметил глава НМА.

Эксперт также подчеркнул, что предложение было озвучено без комплексного анализа последствий:

"Нет никаких оснований говорить о высоких ценах на мясо. Напротив — потребление достигло рекордных значений: в прошлом году оно составило 83 килограмма на человека и продолжает расти".

Таким образом, идея "шашлычного эмбарго" вызывает больше вопросов, чем даёт ответов. И вместо ограничений многие эксперты предлагают — напротив — наращивать экспорт и поддерживать производителей, а не душить рынок избыточным регулированием.

Уточнения

Импорт (от лат. importare — ввозить, привозить, вводить) — ввоз товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности и тому подобное на таможенную территорию государства или страны из-за границы без обязательств на обратный вывоз.
 

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Автор Оливия Мочалова
Оливия Мочалова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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