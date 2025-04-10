Нефтяные и газовые транзиты — Россия укрепляет свои позиции в Казахстане

1:18 Your browser does not support the audio element. Экономика

Российский вице-премьер Александр Новак встретился с советником президента Казахстана Магзумом Мирзагалиевым и министром энергетики Казахстана Ерланом Аккенженовым.

Фото: flickr.com by Irene2005, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Алма-Ата

Во встрече также участвовали министр энергетики Сергей Цивилев, представители Минэнерго России и Казахстана и посольств обеих стран, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу правительства России.

Стороны обсудили сотрудничество по линии ОПЕК+, взаимодействие в энергетической сфере, в том числе по области электроэнергетики, гидроэнергетики и возобновляемых источников энергии. С участием российских специалистов будут возведены три угольные ТЭЦ в Казахстане в городах Кокшетау, Семей и Усть-Каменогорск, а также будет проведена реконструкция двух энергоблоков на Экибастузской ГРЭС-2.

Темой переговоров также стали вопросы увеличения транзитных поставок российских нефти и газа через территорию Казахстана и возможность обеспечения российским газом севера и северо-востока страны. Были затронуты вопросы участия российских компаний в нефтяных проектах на территории Казахстана, а также возможности сотрудничества в сфере мирного атома и в финансово-банковской сфере.

Уточнения

На январь 2024 года в ОПЕК+ входят 11 стран: Азербайджан, Бахрейн, Бруней, Бразилия, Казахстан, Малайзия, Мексика, Оман, Россия, Судан, Южный Судан.





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