Смартфон тормозит? Вот как освободить память и ускорить работу устройства

1:54 Your browser does not support the audio element. Экономика

Многие сталкиваются с ситуацией, когда смартфон внезапно начинает "тормозить", а на экране появляется уведомление о нехватке памяти.

Фото: Unsplash by Alejandro Escamilla, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мужчина со смартфоном в руках за лэптопом

Фото, видео, приложения и куча временных файлов — всё это быстро забивает внутреннее хранилище. Кажется, что удаление пары фотографий мало помогает. Но эксперты в сфере технологий уверяют: есть несколько простых шагов, которые действительно работают, пишет "Царьград".

Вот что они рекомендуют:

1. Очистите кэш. Временные файлы, которые хранятся в системном кэше, могут занимать много места. Зайдите в настройки устройства, выберите раздел "Хранилище" и воспользуйтесь функцией очистки кэша.

2. Избавьтесь от дубликатов. Одни и те же файлы, особенно фотографии, могут дублироваться в разных папках, например, в "Загрузках" и "Галерее".

3. Проверьте скрытые папки. В них часто накапливаются гигабайты "невидимых" данных, с которыми надо бы расстаться.

4. Сжимайте медиафайлы. В настройках камеры можно включить более экономный формат съемки. А уже отснятые фото и видео можно конвертировать в "облегченные" версии с помощью специальных приложений.

5. Удалите ненужные приложения. Если вы давно не открывали какое-то приложение, скорее всего, оно вам не нужно.

6. Почистите мессенджеры. WhatsApp, Telegram и другие мессенджеры активно копят кэш — от голосовых сообщений до мемов. Не забудьте регулярно его удалять.

Соблюдая эти рекомендации, вы сможете освободить до 30 ГБ внутренней памяти и значительно ускорить работу смартфона — без лишнего стресса и удаления любимых фото.

Уточнения

Смартфо́н (англ. smartphone — умный телефон) — мобильный телефон (современный — как правило, с сенсорным экраном), дополненный функциональностью умного устройства, фактически всегда оснащён камерой, и также фронтальной камерой, предназначенной для осуществления видеозвонков, видеоконференций и фотографирования селфи.





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