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Почему международные резервы России удивляют экспертов? Успех в цифрах

1:13
Экономика

На 4 апреля 2025 года международные резервы России составили $658 миллиардов, что на $12,4 миллиарда больше, чем на предыдущей неделе.

Концепция экономики
Фото: Adobe Stock by Miha Creative, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Концепция экономики

Прирост составил 1,9%. Основная причина этого увеличения — положительная переоценка резервов. 

На 28 марта объем резервов составлял $645,6 миллиарда. Эти международные резервы представляют собой высоколиквидные иностранные активы, которые находятся в распоряжении Банка России и правительства. Они включают в себя средства в иностранной валюте, специальные права заимствования, резервную позицию в МВФ и монетарное золото.

После начала специальной операции на Украине западные страны ввели санкции против Банка России, заморозив золотовалютные резервы и запретив все операции, связанные с управлением резервами и активами Центробанка. Это включает действия с любыми юридическими лицами или организациями, работающими от имени или по поручению Центробанка, пишет ТАСС.

Уточнения

Золотой резерв России — запас аффинированного золота, находящийся в ведении Банка России и являющийся частью золотовалютных резервов страны.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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