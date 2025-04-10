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Иностранцы на пороге? Какие условия возвращения в Россию обсуждаются

1:55
Экономика

Российские власти работают над условиями, при которых иностранные компании, покинувшие страну в 2022 году, смогут вернуться.

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Фото: freepik.com is licensed under Free More info
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Список условий, который обсуждается, включает требования по повышению уровня локализации производства, обеспечению трансфера технологий, а также размещению производственных мощностей и НИОКР-центров в России.

Чиновники также рассматривают возможность дать российскому бизнесу оценить риски, связанные с возвращением зарубежных компаний, и предоставить свое мнение о последствиях их присутствия на рынке. Однако, какие именно условия останутся в итоговом документе, пока неясно.

Президент Владимир Путин поручил разработать правила для возвращения западных компаний, подчеркивая, что российским производителям должно быть обеспечено преимущество. Заместитель министра финансов Иван Чебесков сообщил, что проект условий будет согласован с другими ведомствами.

Для каждой компании, желающей вернуться, будет принимать решение специальная комиссия, которая рассмотрит такие требования, как гарантии локализации, передача технологий, создание научных центров и совместных предприятий с российскими акционерами. 

На конец 2024 года 62% компаний из недружественных стран уже вышли из России, а около трети остаются. Среди тех, кто вышел, большинство продали свои активы российскому бизнесу или местному менеджменту.

Также обсуждается требование о роботизации производства, так как Россия отстает в этом показателе от мировых лидеров. Власти будут учитывать, не находится ли продукция иностранной компании в списке приоритетной для импортозамещения, чтобы избежать нежелательной конкуренции, пишет РБК.

Уточнения

Акти́в (англ  asset) — часть бухгалтерского баланса (левая сторона), отражающая состав и стоимость имущества организации на определённую дату; совокупность имущества, принадлежащего юридическому лицу или предпринимателю.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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