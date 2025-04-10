Шри-Ланка открывает двери для российских энергетиков: объекты для приёма СПГ

1:05 Your browser does not support the audio element. Экономика

Россия может участвовать в строительстве и модернизации энергетической инфраструктуры Шри-Ланки, включая объекты для приема сжиженного природного газа (СПГ).

Фото: commons.wikimedia.org by Hannes Grobe, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Танкер с СПГ

Об этом сообщил Минэнерго РФ по итогам встречи замминистра энергетики Романа Маршавина с министром энергетики Шри-Ланки Кумаром Джаякоди и представителями энергетического сектора страны.

На встрече обсуждалось привлечение российских компаний к проектам в этой области. Маршавин отметил, что Шри-Ланка рассматривается как перспективный партнер в энергетике, и переговоры прошли конструктивно. Ланкийская сторона выразила готовность к сотрудничеству по инвестиционным проектам.

Кроме того, Россия и Шри-Ланка рассматривают возможность увеличения объемов поставок энергоресурсов в республику. Обсуждались перспективы совместных инвестиционных проектов в области ТЭК и потребности Шри-Ланки в энергоресурсах, в частности, возможности наращивания поставок сырья, согласно ТАСС.

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