Импорт нефти из США в Китай приблизился к нулевому значению: что ждёт рынок

После прихода Дональда Трампа в Белый дом Китай резко сократил импорт нефти из США, который упал почти до нуля, пишет EADaily.
В начале этого года поставки сырой нефти в Китай составили всего около 1% от общего импорта. Это сокращение связано с обострением торговой войны между двумя странами.
Агентство Bloomberg отмечает, что раньше поставки нефти из США в Китай увеличивались, но с приходом Трампа ситуация изменилась. Пекин ответил на действия США, повысив тарифы на импорт из Америки до 84%, а последние пошлины США для Китая увеличились до 125%. Это делает закупку американской нефти невыгодной для китайских НПЗ, как отметил Иван Мэтьюс из Vortexa.
По его мнению, объемы нефти, которые Китай не сможет закупить из США, могут быть перенаправлены в Индию и Японию. В то же время Китай увеличит закупки нефти из России и Ирана, а также может получить дополнительные объемы из других стран Персидского залива.
Несмотря на то, что США стали крупнейшим экспортером нефти, их доля в китайском импорте оставалась низкой и не превышала 3%. В 2024 году Россия экспортировала в Китай 2,2 млн баррелей в сутки, что значительно больше, чем поставки из США, которые достигали до 300 тыс. баррелей в сутки.
Импорт (от лат. importare — ввозить, привозить, вводить) — ввоз товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности и тому подобное на таможенную территорию государства или страны из-за границы без обязательств на обратный вывоз.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
В шахтах Южной Африки нашли идеально круглые металлические сферы с насечками. Их возраст — миллиарды лет, а происхождение остаётся неизвестным.