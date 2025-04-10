Импорт нефти из США в Китай приблизился к нулевому значению: что ждёт рынок

1:30 Your browser does not support the audio element. Экономика

После прихода Дональда Трампа в Белый дом Китай резко сократил импорт нефти из США, который упал почти до нуля, пишет EADaily.

Фото: commons.wikimedia.org by Жан-Филипп Буле is licensed under GNU Free Documentation License Двухкорпусный нефтяной танкер SPT Champion

В начале этого года поставки сырой нефти в Китай составили всего около 1% от общего импорта. Это сокращение связано с обострением торговой войны между двумя странами.

Агентство Bloomberg отмечает, что раньше поставки нефти из США в Китай увеличивались, но с приходом Трампа ситуация изменилась. Пекин ответил на действия США, повысив тарифы на импорт из Америки до 84%, а последние пошлины США для Китая увеличились до 125%. Это делает закупку американской нефти невыгодной для китайских НПЗ, как отметил Иван Мэтьюс из Vortexa.

По его мнению, объемы нефти, которые Китай не сможет закупить из США, могут быть перенаправлены в Индию и Японию. В то же время Китай увеличит закупки нефти из России и Ирана, а также может получить дополнительные объемы из других стран Персидского залива.

Несмотря на то, что США стали крупнейшим экспортером нефти, их доля в китайском импорте оставалась низкой и не превышала 3%. В 2024 году Россия экспортировала в Китай 2,2 млн баррелей в сутки, что значительно больше, чем поставки из США, которые достигали до 300 тыс. баррелей в сутки.

Уточнения

Импорт (от лат. importare — ввозить, привозить, вводить) — ввоз товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности и тому подобное на таможенную территорию государства или страны из-за границы без обязательств на обратный вывоз.





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