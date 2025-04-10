Таможенные пошлины как спасение! Как США могут помочь Европе и Франции

Tesla сталкивается со снижением продаж во Франции на 41% — с начала 2025 года продано 6693 автомобиля.

Фото: commons.wikimedia.org by Guilhem Vellut, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Река Сена

Французский депутат Франсуа Рюффен раскритиковал дорожную карту ответных мер ЕС, предложенную Урсулой фон дер Ляйен, назвав ее нелепой. Он сыронизировал по поводу странных товаров, упомянутых в этой карте, таких как биде и лыжные костюмы, и предложил обложить налогом интернет-гигантов, таких как Google и Amazon.

По словам политика, таможенные пошлины США могут стать "шансом для Европы и Франции". Он подчеркнул важность суверенитета, особенно в вопросах обороны, и выступил за "План из 100 продуктов" для восстановления автономии страны. Он также предложил ввести налоги на границах, утвердить импортные квоты на важные товары — продукты питания, лекарства и сталь, пишет lefigaro.

Уточнения

Тари́ф — ставка или система ставок оплаты (платёж) за различные производственные и непроизводственные услуги, предоставляемые компаниями, организациями, фирмами и учреждениями.



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