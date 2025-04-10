Таможенные пошлины как спасение! Как США могут помочь Европе и Франции

Tesla сталкивается со снижением продаж во Франции на 41% — с начала 2025 года продано 6693 автомобиля.
Французский депутат Франсуа Рюффен раскритиковал дорожную карту ответных мер ЕС, предложенную Урсулой фон дер Ляйен, назвав ее нелепой. Он сыронизировал по поводу странных товаров, упомянутых в этой карте, таких как биде и лыжные костюмы, и предложил обложить налогом интернет-гигантов, таких как Google и Amazon.
По словам политика, таможенные пошлины США могут стать "шансом для Европы и Франции". Он подчеркнул важность суверенитета, особенно в вопросах обороны, и выступил за "План из 100 продуктов" для восстановления автономии страны. Он также предложил ввести налоги на границах, утвердить импортные квоты на важные товары — продукты питания, лекарства и сталь, пишет lefigaro.
Тари́ф — ставка или система ставок оплаты (платёж) за различные производственные и непроизводственные услуги, предоставляемые компаниями, организациями, фирмами и учреждениями.
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