Отечественный автопром на грани? Как экономическое противоборство между США и Китаем даёт о себе знать

1:12 Your browser does not support the audio element. Экономика

Взаимное повышение таможенных тарифов США и Китая уже сказывается на мировой экономике. Это, безусловно, затрагивает и российскую промышленность.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info автозавод

Китайские товары, попавшие под повышенные пошлины, могут оказаться на российском рынке, и это может повлиять на автомобильную отрасль. Игорь Николаев, доктор экономических наук, рассказал в интервью NewsInfo.Ru о рисках для отечественного автопрома.

Он отметил, что сложности уже возникают на примере автомобилей. Китайские машины часто дороже продукции "Автоваза", но всё равно находят своих покупателей.

Для российских производителей это создает проблемы, поскольку в текущих условиях сложно принимать протекционистские меры и развивать торговую войну с Китаем. Основной поддержкой могут стать меры господдержки для российских товаров, но на это могут рассчитывать не все производители.

Экономист подчеркнул, что в автопроизводстве важны меры поддержки, такие как субсидирование ставок для льготных кредитов на покупку автомобилей. Прямая финансовая поддержка возможна, но это скорее исключение.

Уточнения

Тари́ф — ставка или система ставок оплаты (платёж) за различные производственные и непроизводственные услуги, предоставляемые компаниями, организациями, фирмами и учреждениями.



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