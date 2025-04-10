Квадратные метры или число проживающих: какую систему расчёта платы за вывоз мусора выберут регионы

В некоторых регионах плата за вывоз мусора зависит от числа проживающих в квартире, но правительство предлагает рассмотреть возможность перехода на систему расчета по площади жилья.
Области должны до 29 апреля отчитаться о проделанной работе в Минприроды. В данный момент регионы сами определяют, как рассчитывать оплату за мусор. Например, в Москве и Санкт-Петербурге плата основывается на квадратных метрах, а не на числе прописанных, пишет "Царьград".
Некоторые регионы, как Магаданская область, считают, что справедливее рассчитывать оплату по числу проживающих, поскольку количество мусора зависит от людей, а не от площади жилья. В то время как другие регионы выступают за расчет по площади, считая этот метод более объективным.
Эксперты также отмечают, что около 20% россиян имеют второе жилье, которое сдают часто в аренду, и плата за мусор не начисляется.
Аре́нда (лат. arrendare — отдавать внаём) — форма имущественного договора, при которой собственность передаётся во временное владение и пользование (или только во временное пользование) арендатору за арендную плату другому собственнику.
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