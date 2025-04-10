Почему ярмарки разочаровали россиян? Власти намерены исправить ситуацию

Губернатор Кузбасса Илья Середюк в прямом эфире на радио "Маяк" раскритиковал местные ярмарки.
Он заявил, что традиционные ярмарки, которые проводились перед праздниками для продажи продукции кузбасских производителей без наценок, не выполняли свою задачу. Люди приходили и обнаруживали, что цены на продукты такие же, а иногда и выше, чем в супермаркетах. Особенно это заметно было на последней предновогодней ярмарке, пишет Сiбдепо.
Середюк пообещал, что власти постараются исправить ситуацию и организуют новую ярмарку перед Пасхой, где цены на продукты должны быть на 10-15% ниже, чем в магазинах.
Суперма́ркет (supermarket с англ. — «сверхрынок») — крупный универса́м (универмаг самообслуживания) по продаже полного ассортимента пищевых продуктов и напитков, а также предметов домашнего хозяйства (товаров для детей, мыла, порошков для стирки, средств для мытья посуды, предметов санитарии и гигиены, бумажных изделий, книг в бумажных обложках, комнатных растений), товаров для домашних животных (собачьего и кошачьего кормов, предметов гигиены, игрушек и т. п.), автомобильных товаров, поздравительных открыток, косметики, посуды, лекарств (продающихся без рецепта), бытовой техники и т. п.
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