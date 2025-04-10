Почему ярмарки разочаровали россиян? Власти намерены исправить ситуацию

0:44 Your browser does not support the audio element. Экономика

Губернатор Кузбасса Илья Середюк в прямом эфире на радио "Маяк" раскритиковал местные ярмарки.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info фермерская продукция

Он заявил, что традиционные ярмарки, которые проводились перед праздниками для продажи продукции кузбасских производителей без наценок, не выполняли свою задачу. Люди приходили и обнаруживали, что цены на продукты такие же, а иногда и выше, чем в супермаркетах. Особенно это заметно было на последней предновогодней ярмарке, пишет Сiбдепо.

Середюк пообещал, что власти постараются исправить ситуацию и организуют новую ярмарку перед Пасхой, где цены на продукты должны быть на 10-15% ниже, чем в магазинах.

Уточнения

Суперма́ркет (supermarket с англ. — «сверхрынок») — крупный универса́м (универмаг самообслуживания) по продаже полного ассортимента пищевых продуктов и напитков, а также предметов домашнего хозяйства (товаров для детей, мыла, порошков для стирки, средств для мытья посуды, предметов санитарии и гигиены, бумажных изделий, книг в бумажных обложках, комнатных растений), товаров для домашних животных (собачьего и кошачьего кормов, предметов гигиены, игрушек и т. п.), автомобильных товаров, поздравительных открыток, косметики, посуды, лекарств (продающихся без рецепта), бытовой техники и т. п.





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.