Биткоин игнорирует Китай, но реагирует на Трампа: курс взлетел до $82 тысяч

Стоимость биткоина начала расти после того, как президент США Дональд Трамп объявил о приостановке действия пошлин на товары из более чем 75 стран. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на платформу Binance.
На момент 20:18 мск цена криптовалюты увеличилась на 1,49%, достигнув $78,310 тыс. К 21:00 мск рост ускорился до 6,87%, и биткоин стоил уже $82,485 тыс.
Отметим, что пошлины, введённые против Китая, остаются в силе, а их ставка была повышена до 125%.
В конце марта ведущий аналитик Bitget Research Райан Ли заявлял, что курс биткоина в апреле составит $80-90 тысяч.
Битко́йн или битко́ин — пиринговая платёжная система, использующая одноимённую единицу для учёта операций.
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