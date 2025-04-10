Биткоин игнорирует Китай, но реагирует на Трампа: курс взлетел до $82 тысяч

0:56 Your browser does not support the audio element. Экономика

Стоимость биткоина начала расти после того, как президент США Дональд Трамп объявил о приостановке действия пошлин на товары из более чем 75 стран. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на платформу Binance.

Фото: flickr.com by Jorge Franganillo, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Биткоин

На момент 20:18 мск цена криптовалюты увеличилась на 1,49%, достигнув $78,310 тыс. К 21:00 мск рост ускорился до 6,87%, и биткоин стоил уже $82,485 тыс.

Отметим, что пошлины, введённые против Китая, остаются в силе, а их ставка была повышена до 125%.

В конце марта ведущий аналитик Bitget Research Райан Ли заявлял, что курс биткоина в апреле составит $80-90 тысяч.

Уточнения

Битко́йн или битко́ин — пиринговая платёжная система, использующая одноимённую единицу для учёта операций.



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