Неожиданный ультиматум Вашингтона: Европу могут принудить к закупкам газа у РФ

0:46 Your browser does not support the audio element. Экономика

Соединённые Штаты могут потребовать от Брюсселя возобновить закупки российского газа, несмотря на действующие санкции, сообщает портал Euractiv, ссылаясь на аналитика Сюзанну Нис из Берлинского центра материалов и энергии.

Фото: wikimedia.org by RG72, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Газовые трубы

Она утверждает, что новое правительство Германии может оправдать это решение словами: "Мы не хотели, но нам пришлось, ради мира".

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Европа может столкнуться с катастрофическими последствиями русофобии, что приведет к экономическим трудностям и создаст долгосрочный кризис.

Захарова добавила, что проблемы могут привести к росту числа беженцев в Европе через 10-20 лет.

Уточнения

Экономи́ческие са́нкции — экономические мероприятия запретительного характера (санкции), которые используются одним участником международной торговли (страной или группой стран) по отношению к другому участнику («объекту санкций») с целью принудить последнего к изменению политического курса.



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