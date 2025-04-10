Соединённые Штаты могут потребовать от Брюсселя возобновить закупки российского газа, несмотря на действующие санкции, сообщает портал Euractiv, ссылаясь на аналитика Сюзанну Нис из Берлинского центра материалов и энергии.
Она утверждает, что новое правительство Германии может оправдать это решение словами: "Мы не хотели, но нам пришлось, ради мира".
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Европа может столкнуться с катастрофическими последствиями русофобии, что приведет к экономическим трудностям и создаст долгосрочный кризис.
Захарова добавила, что проблемы могут привести к росту числа беженцев в Европе через 10-20 лет.
Экономи́ческие са́нкции — экономические мероприятия запретительного характера (санкции), которые используются одним участником международной торговли (страной или группой стран) по отношению к другому участнику («объекту санкций») с целью принудить последнего к изменению политического курса.
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В шахтах Южной Африки нашли идеально круглые металлические сферы с насечками. Их возраст — миллиарды лет, а происхождение остаётся неизвестным.