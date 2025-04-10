Больше не безлимит: ЕС вводит жёсткие квоты для украинских товаров

0:51 Your browser does not support the audio element. Экономика

Еврокомиссия не планирует продлевать действие торговых льгот для Украины, срок которых истекает в июне 2024 года. Об этом заявил еврокомиссар по сельскому хозяйству Кристоф Хансен, сообщает Politico.

Фото: wikimedia.org by Romaine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Еврокомиссия

С 2022 года ЕС приостановил пошлины на украинские товары, чтобы поддержать экспорт из страны на фоне военного конфликта.

Однако это решение вызвало недовольство европейских фермеров, столкнувшихся с проблемами сбыта из-за увеличившегося импорта.

По словам Хансена, с 5 июня текущие меры будут отменены, и вместо них Еврокомиссия введёт новую систему тарифных квот.

В отличие от действующих почти неограниченных льгот, новые правила будут строже регулировать объёмы поставок.

Уточнения

Европе́йский сою́з (Евросою́з, ЕС) — экономическое и политическое объединение 27 европейских государств.



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