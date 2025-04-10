Саудовская Аравия сидит на неиссякаемой жиле? Saudi Aramco открыла 14 новых залежей нефти и газа

0:48 Your browser does not support the audio element. Экономика

Saudi Aramco открыла 14 новых залежей нефти и газа в Саудовской Аравии. Об этом сообщил министр энергетики королевства принц Абдельазиз бен Салман, передаёт Reuters.

Фото: Wikipedia by Aliev-Rage11, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Добыча нефти

По его словам, найдено шесть новых нефтяных месторождений, две дополнительные залежи на уже действующих объектах, два новых месторождения газа и четыре газовые залежи на существующих месторождениях.

Открытия были сделаны в Восточной провинции и в пустыне Руб-эль-Хали.

Министр отметил, что эти находки подтверждают богатые углеводородные ресурсы страны и открывают перспективы для долгосрочного экономического роста и стабильного энергоснабжения как внутри страны, так и за её пределами.

Уточнения

Сау́довская Ара́ви — крупнейшее государство на Аравийском полуострове. Граничит с Иорданией, Ираком и Кувейтом на севере, Катаром и Объединёнными Арабскими Эмиратами на востоке, Оманом на юго-востоке и Йеменом на юге и омывается Персидским заливом на северо-востоке и Красным морем — на западе.



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