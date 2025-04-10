Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
4 ногтевых табу, которые заметят раньше, чем твой люксовый парфюм
Один тёплый ящик на 7 дней — и лук даст крупные головки
Когда мотор закипел: как быстро остудить двигатель без ремонта
Моторы СССР, которые на Западе ценились за неубиваемость
Церемония прощания с Пашей Техником удивит всех: раскрыта стоимость и детали похорон рэпера
Как избежать долгов по кредитке? Эти 5 ошибок обычно приводят к переплате
Французский шик на Пасху: рецепт, который удивит даже гурманов
Если кабачков боятся даже соседи, пора сменить курс: девять овощей, которые не надоедают
Что делать, если платить за квартиру нечем: нестандартные решения

Саудовская Аравия сидит на неиссякаемой жиле? Saudi Aramco открыла 14 новых залежей нефти и газа

0:48
Экономика

Saudi Aramco открыла 14 новых залежей нефти и газа в Саудовской Аравии. Об этом сообщил министр энергетики королевства принц Абдельазиз бен Салман, передаёт Reuters.

Добыча нефти
Фото: Wikipedia by Aliev-Rage11, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Добыча нефти

По его словам, найдено шесть новых нефтяных месторождений, две дополнительные залежи на уже действующих объектах, два новых месторождения газа и четыре газовые залежи на существующих месторождениях.

Открытия были сделаны в Восточной провинции и в пустыне Руб-эль-Хали.

Министр отметил, что эти находки подтверждают богатые углеводородные ресурсы страны и открывают перспективы для долгосрочного экономического роста и стабильного энергоснабжения как внутри страны, так и за её пределами.

Уточнения

Сау́довская Ара́ви — крупнейшее государство на Аравийском полуострове. Граничит с Иорданией, Ираком и Кувейтом на севере, Катаром и Объединёнными Арабскими Эмиратами на востоке, Оманом на юго-востоке и Йеменом на юге и омывается Персидским заливом на северо-востоке и Красным морем — на западе.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Не лосось и не треска: вот кто реально спасает здоровье и экономит
Еда и рецепты
Не лосось и не треска: вот кто реально спасает здоровье и экономит Аудио 
Угроза, которую мы недооценили: почему крокодил — один из самых совершенных зверей планеты
Домашние животные
Угроза, которую мы недооценили: почему крокодил — один из самых совершенных зверей планеты Аудио 
Нашли в шахте, а теперь боятся показывать — слишком древнее, слишком идеальное
Наука и техника
Нашли в шахте, а теперь боятся показывать — слишком древнее, слишком идеальное Аудио 
Популярное
Нашли в шахте, а теперь боятся показывать — слишком древнее, слишком идеальное

В шахтах Южной Африки нашли идеально круглые металлические сферы с насечками. Их возраст — миллиарды лет, а происхождение остаётся неизвестным.

Нашли в шахте, а теперь боятся показывать — слишком древнее, слишком идеальное
Кошка как первый симптом? Неожиданный путь к шизофрении начинается с ласки
Кошка как первый симптом? Неожиданный путь к шизофрении начинается с ласки
Космос шепчет о Планете 9: последние данные астрономов поражают воображение
Камуфляж, шипение и паника на участке: как отличить полоза от гадюки
Контракт 18-24: зачем Киев отправляет на фронт тех, кому жить осталось 1-2 месяца Дмитрий Плотников США выводят контингент из логистического центра снабжения ВСУ в Жешуве. О чём сигнал? Любовь Степушова Секрет монахов раскрыт: какой неожиданный материал выбрали средневековые переплётчики для самых ценных книг Игорь Буккер
Угроза, которую мы недооценили: почему крокодил — один из самых совершенных зверей планеты
Не лосось и не треска: вот кто реально спасает здоровье и экономит
Сколько стоили самые популярные мотоциклы в СССР
Сколько стоили самые популярные мотоциклы в СССР
Последние материалы
4 ногтевых табу, которые заметят раньше, чем твой люксовый парфюм
Саудовская Аравия сидит на неиссякаемой жиле? Saudi Aramco открыла 14 новых залежей нефти и газа
Один тёплый ящик на 7 дней — и лук даст крупные головки
Когда мотор закипел: как быстро остудить двигатель без ремонта
Моторы СССР, которые на Западе ценились за неубиваемость
Церемония прощания с Пашей Техником удивит всех: раскрыта стоимость и детали похорон рэпера
Как избежать долгов по кредитке? Эти 5 ошибок обычно приводят к переплате
Французский шик на Пасху: рецепт, который удивит даже гурманов
Если кабачков боятся даже соседи, пора сменить курс: девять овощей, которые не надоедают
Что делать, если платить за квартиру нечем: нестандартные решения
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.