Саудовская Аравия сидит на неиссякаемой жиле? Saudi Aramco открыла 14 новых залежей нефти и газа

Saudi Aramco открыла 14 новых залежей нефти и газа в Саудовской Аравии. Об этом сообщил министр энергетики королевства принц Абдельазиз бен Салман, передаёт Reuters.
По его словам, найдено шесть новых нефтяных месторождений, две дополнительные залежи на уже действующих объектах, два новых месторождения газа и четыре газовые залежи на существующих месторождениях.
Открытия были сделаны в Восточной провинции и в пустыне Руб-эль-Хали.
Министр отметил, что эти находки подтверждают богатые углеводородные ресурсы страны и открывают перспективы для долгосрочного экономического роста и стабильного энергоснабжения как внутри страны, так и за её пределами.
Сау́довская Ара́ви — крупнейшее государство на Аравийском полуострове. Граничит с Иорданией, Ираком и Кувейтом на севере, Катаром и Объединёнными Арабскими Эмиратами на востоке, Оманом на юго-востоке и Йеменом на юге и омывается Персидским заливом на северо-востоке и Красным морем — на западе.
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