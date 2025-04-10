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Магазинные полки пустеют на глазах: решение Трампа вызвало панику и ажиотажный спрос в США

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Экономика

В США вновь наблюдается ажиотажный спрос на товары первой необходимости — жители массово скупают фасоль, консервы, муку и продукты с длительным сроком хранения.

трамп
Фото: flickr.com by Gage Skidmore, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
трамп

Как сообщает The Independent, причина — опасения, вызванные решением Дональда Трампа ввести повышенные пошлины для 75 стран.

По словам основателя логистической компании GCG Маниша Капура, потребители боятся повторения ситуации времён пандемии коронавируса: перебоев с поставками, дефицита и роста цен.

Многие переходят на более дешёвые бренды и делают запасы впрок, опасаясь дальнейшего роста цен и возможной нехватки товаров.

Уточнения

До́нальд Джон Трамп — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер. 45-й (2017—2021) и 47-й (с 20 января 2025 года) президент США. 

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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