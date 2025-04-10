Плодоовощной кризис? Исследуем цены на продукты — стоит ли готовиться к худшему

1:46 Your browser does not support the audio element. Экономика

Картофель по-прежнему лидирует по темпам роста цен на плодоовощную продукцию в России, причем на минувшей неделе подорожание ускорилось, тогда как цены на бананы начали снижаться.

Фото: commons.wikimedia.org by Malakwal City, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Рынок

С 1 по 7 апреля картошка подорожала на 4,3%, что выше предыдущего роста в 4%. Свекла подорожала на 3,6% (против 2,5% на прошлой неделе), капуста — на 2,3% (плюс 2,1%), морковь — на 1,6% (плюс 0,8%), лук — на 0,7% (плюс 0,5%), помидоры — на 0,5% (плюс 1,7%), яблоки — на 0,5% (плюс 0,4%). Цены на огурцы снизились на 1,1%, а бананы подешевели на 0,4% после роста на 0,3% на предыдущей неделе.

В общем, рост цен на фрукты и овощи замедлился до 0,9% по сравнению с 1,3% неделей ранее. С начала года картофель подорожал на 34,5%, капуста — на 19,5%, свекла — на 18,2%, помидоры — на 13,8%, бананы — на 9,8%, морковь — на 8,3%, лук — на 8%, яблоки — на 7,7%.

В 2024 году в стране цены на плодоовощную продукцию увеличились на 22,1%, пишет "Интерфакс".

Уточнения

Бана́н — название съедобных плодов культивируемых растений рода Банан (Musa); обычно под таковыми понимают Musa acuminata и Musa × paradisiaca, а также Musa balbisiana, Musa fehi, Musa troglodytarum и ряд других. Также бананами могут называть плоды Ensete ventricosum (строго говоря, являющегося представителем другого рода семейства Банановые).



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