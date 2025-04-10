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Запретить новые кредиты: россиян избавят от долговой зависимости

1:11
Экономика

Чтобы сократить долговую нагрузку россиян, планируется запретить выдачу новых кредитов с полной стоимостью более 100% годовых.

запрет
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
запрет

Это ограничение будет действовать до тех пор, пока заемщик не погасит свои предыдущие займы с аналогичными условиями. Для этого депутаты инициируют изменения в два федеральных закона: о микрофинансовой деятельности и о кредитных историях.

Кроме того, с 1 июля 2026 года может начаться переходный период, который продлится до 1 января 2027 года, в течение которого будет ограничено количество действующих договоров займов, стоимость которых не превышает 200% годовых. На этом этапе заемщики не смогут брать новые кредиты, не погасив предыдущие.

Согласно данным Банка России, 60% займов образуют "цепочки", когда заемщики оформляют новый кредит, не погасив старый. Это приводит к увеличению задолженности, так как непогашенные долги включаются в новые займы, что свидетельствует о финансовых трудностях заемщиков, пишет "Ъ".

Уточнения

Креди́т (от лат. creditum — заём от лат. credere — доверять) — экономические отношения, при которых одна сторона получает от другой денежные средства, товары/вещи, не запрещённые соответствующим законодательством к передаче, и обещает предоставить возмещение (оплату) или вернуть ресурсы в будущем.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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