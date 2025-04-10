Защита от потоков дешёвых товаров из Китая: что замышляет Чехия

1:27 Your browser does not support the audio element. Экономика

Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил о создании рабочей группы, которая будет заниматься информацией о тарифах и других мерах в Евросоюзе, чтобы правительство и бизнес могли быстро реагировать на изменения, пишет EADaily.

Фото: flickr.com by President Of Ukraine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Петр Фиала

Он подчеркнул важность поиска новых рынков, устранения барьеров внутри ЕС и защиты от потока дешевых товаров из Китая.

Фиала отметил, что Чешская Республика, будучи частью сильной экономики Европы, должна действовать для повышения своей конкурентоспособности и стремиться избавиться от пошлин. Вопрос ответных мер на новые американские пошлины, по его словам, находится в компетенции Европейской комиссии.

Если переговоры с США не дадут результатов, Брюссель будет защищать себя с помощью адресных мер в отношении товаров, которые можно заменить. Премьер также подчеркнул необходимость создать барьеры против дешевых китайских товаров, которые могут негативно сказаться на чешской экономике, и отметил, что Европейская комиссия готова использовать инструменты торговой защиты.

Кроме того, Фиала считает важным сосредоточиться на новых рынках, включая Южную Америку, а также провести переговоры с Таиландом, Индией и Филиппинами. Устранение барьеров на внутреннем рынке ЕС также является приоритетом, так как чешская экономика ориентирована на экспорт.

Уточнения

Тари́ф — ставка или система ставок оплаты (платёж) за различные производственные и непроизводственные услуги, предоставляемые компаниями, организациями, фирмами и учреждениями.



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