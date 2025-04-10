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Россия и Китай выводят расчёты за энергоресурсы на новый уровень: взят курс на гибридизацию

1:26
Экономика

Россия и Китай начали проводить расчеты за энергоресурсы в биткоинах, что свидетельствует о реальных шагах к дедолларизации и созданию альтернативы системе SWIFT.

Подписание договора
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Подписание договора

Это не просто разговоры, а практические действия, которые, хоть и неофициальные, уже начались.

Экономист Василий Колташов в интервью Общественной Службе Новостей отметил, что изменения происходят не так громко, как может показаться. Он подчеркивает, что рублевые расчеты — это лишь верхушка айсберга. За этими расчетами скрываются сложные схемы, включая использование биткоинов, наличных долларов и юаней, а также агентские схемы с участием третьих стран.

В реальности, по словам Колташова, происходит значительная гибридизация расчетов, которые не афишируются, но становятся обычной практикой. Новшеством является то, что компании начинают открыто декларировать использование альтернативных валют, таких как юань и криптовалюты, как часть своей логистики.

С 2022 года мировая торговля, включая российскую, претерпела глубокие изменения. Старые схемы больше не работают, и новые механизмы еще находятся в процессе формирования. Колташов подчеркивает, что наблюдается революция в расчетах, и возврата к прежним условиям уже не будет.

Уточнения

Битко́ин (англ. Bitcoin, от bit — бит и coin — монета) — пиринговая платёжная система, использующая одноимённую единицу для учёта операций.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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