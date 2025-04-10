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Глава известной компании требует от сотрудников: докажите, что ваши задачи не для ИИ

1:26
Экономика

Глава компании, о котором идет речь, рассматривает искусственный интеллект как незаменимый инструмент для оптимизации работы и снижения численности персонала.

Симпозиум по инновациям
Фото: Flickr by Ecole polytechnique, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Симпозиум по инновациям

В его стратегии акцент сделан на производительности: в 2023 году он отменил большинство собраний, чтобы освободить сотрудникам время для концентрации на задачах. Тоби Лютке, генеральный директор Shopify, интернет-компании по разработке программного обеспечения для онлайн и розничных магазинов, предлагает активно использовать ИИ в компании, требуя от новых сотрудников доказать, что их задачи не могут быть выполнены искусственным интеллектом. Он также ожидает, что все сотрудники будут мастерски владеть этим инструментом. 

Кроме того, он проводит опрос среди сотрудников о том, как они используют ИИ. В прошлом году компания уже уволила 20% своих сотрудников, и сейчас в ней работают 8100 человек на удаленной основе.

Не только Shopify стремится воспользоваться преимуществами ИИ. Себастьян Семятковски, генеральный директор платежной системы Klarna, также использует чат-ботов, которые заменяют работу 700 агентов по обслуживанию клиентов, что позволило сократить штат с 5000 до 3800 сотрудников, пишет emploi.lefigaro.

Уточнения

Персона́л (от лат. persona — личность) или штат (от нем. staatгосударство) — постоянный состав работников какого-нибудь учреждения, составляющих группу по профессиональным или иным признакам с указанием должностей и присвоенных по каждой должности окладов.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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