Тайные рейсы Apple: как компания планирует избежать новых пошлин на iPhone и AirPods

Apple организовала не менее пяти экстренных авиаперевозок iPhone и других товаров из Индии и Китая в США, чтобы избежать новых пошлин, введенных президентом Дональдом Трампом в связи с "днем освобождения".
Согласно информации The Times of India, заводы в Индии, Китае и других ключевых регионах поставляли продукцию в США. Это позволит Apple временно защититься от повышения цен, связанных с новыми пошлинами на поставки.
Экстренные запасы iPhone и AirPods, производимые в основном в Индии и Китае, помогут компании сохранить текущие цены на экспорт. По данным платформы цепочек поставок Sayari, Foxconn India является ключевым поставщиком для Apple.
Дополнительная информация о глобальной цепочке поставок Apple включает:
По́шлина — денежный сбор, взимаемый уполномоченными официальными органами при выполнении ими определённых функций в размерах, предусмотренных законодательством государства.
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