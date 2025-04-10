Тайные рейсы Apple: как компания планирует избежать новых пошлин на iPhone и AirPods

1:41 Your browser does not support the audio element. Экономика

Apple организовала не менее пяти экстренных авиаперевозок iPhone и других товаров из Индии и Китая в США, чтобы избежать новых пошлин, введенных президентом Дональдом Трампом в связи с "днем освобождения".

Фото: commons.wikimedia.org by Cryptic C62, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Американская корпорация Apple

Согласно информации The Times of India, заводы в Индии, Китае и других ключевых регионах поставляли продукцию в США. Это позволит Apple временно защититься от повышения цен, связанных с новыми пошлинами на поставки.

Экстренные запасы iPhone и AirPods, производимые в основном в Индии и Китае, помогут компании сохранить текущие цены на экспорт. По данным платформы цепочек поставок Sayari, Foxconn India является ключевым поставщиком для Apple.

Дополнительная информация о глобальной цепочке поставок Apple включает:

В Индии действующая пошлина составит 26% для продукции, включая iPhone и AirPods.

Во Вьетнаме, где производятся некоторые модели AirPods, iPad и Apple Watch, будет действовать пошлина в 46%.

В Малайзии, где Apple увеличивает производство компьютеров Mac, введут тариф в 24%.

В Таиланде, также производящем компьютеры Mac, пошлина составит 37%.

В Ирландии в рамках Европейского Союза действует пошлина в 20% на iMac.

В Индонезии, которая начнет производство AirTags и сетки для наушников AirPods Max, введена пошлина в 32%.

Пошлины для Китая составляют 34%, в общей сложности достигли 54%.

Уточнения

По́шлина — денежный сбор, взимаемый уполномоченными официальными органами при выполнении ими определённых функций в размерах, предусмотренных законодательством государства.





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