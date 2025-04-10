Стратегия Stellantis меняется: сборка китайского Leapmotor T03 в Польше прекращается

Stellantis решил прекратить сборку китайского электромобиля Leapmotor T03 на своем заводе в Польше.
Причиной этого стало изменение правил получения французского экологического бонуса на комплектные электромобили.
Сотрудничая с китайским стартапом Leapmotor, Stellantis планировал предлагать электромобили в Европе, включая T03, который должен был конкурировать с Dacia Spring. Однако, собрав T03 на польском заводе, компания надеялась на получение экологического бонуса, который теперь недоступен для электромобилей, произведенных в Китае.
Франция изменила условия получения бонуса, установив, что вместо "сборочной площадки" требуется "производственная площадка". В результате Stellantis прекратил сборку Leapmotor T03 31 марта, и, по сообщению источников, рабочие завершают сборку последних автомобилей, полученных из Китая.
Теперь последующие T03 для европейского рынка будут полностью произведены в Китае и обложены 21%-ной таможенной пошлиной при ввозе. Это касается также внедорожника C10, который по-прежнему производится в Китае, несмотря на первоначальные планы по его сборке в Италии.
Тем не менее, Leapmotor не сдается и планирует запустить новый электрический внедорожник B10, который будет производиться в Испании к 2026 году. Ожидается, что 40% добавленной стоимости этого автомобиля будет сформировано в Европе, что позволит избежать таможенных пошлин и, возможно, получить экологический бонус, пишет frandroid.
Старта́п (от англ. startup company от start up дословно — «запускать») — компания с короткой историей операционной деятельности и анализа рынка.
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