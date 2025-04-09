Трамп, тарифы и золотое ралли 1980 года: как торговые войны меняют правила игры на рынке

1:51 Your browser does not support the audio element. Экономика

Рост цен на золото до исторических максимумов снова вызывает сравнения с ситуацией 1980 года, когда политические и экономические потрясения также способствовали рекордным ценам.

Фото: commons.wikimedia.org by Gold&Co, Goldankauf Wien, Handel mit Edelmetallen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Слитки золота

Однако аналитики отмечают, что текущее ралли имеет свои особенности, и проблемы, связанные с геополитическими конфликтами, не решаются быстро.

Недавнее повышение цен на золото, которое превысило 3100 долларов за тройскую унцию, связано с новыми тарифами, введенными президентом США Дональдом Трампом. Это создало интерес к золоту как активу-убежищу на фоне растущей экономической неопределенности и торговых войн. Цены на золото выросли на 16% в этом году и на 27% в 2024 году.

Хотя традиционно доллар считался активом-убежищем, его статус начинает ослабевать из-за неопределенности вокруг тарифов. Напряженность в торговле и изменения в глобальном порядке, инициированные администрацией Трампа, создают нестабильную обстановку, которая поддерживает высокий уровень цен на золото.

Проблемы, стоящие за ростом цен на золото, включают последствия пандемии COVID-19, конфликт на Украине, Ближнем Востоке, кризис на рынке недвижимости в Китае. Санкции против России привели к тому, что центральные банки стран начали активно приобретать золото для диверсификации резервов.

Аналитики отмечают, что текущее состояние рынка золота отличается от предыдущих кризисов, так как глобальное сотрудничество для решения текущих проблем не наблюдается. Это создает предпосылки для дальнейшего роста цен на золото в условиях нестабильности, пишет money.

Уточнения

Тро́йская у́нция (англ troy ounce) — единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.





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