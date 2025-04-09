Курс на изоляцию: как торговые войны бьют по доллару

4:28 Your browser does not support the audio element. Экономика

Доллар США, который десятилетиями считался оплотом стабильности, всё чаще вызывает вопросы у инвесторов. Останется ли он надежным активом в периоды турбулентности или уже начинает походить на валюту развивающейся страны — нестабильную, склонную к резким колебаниям и подверженную политическим рискам?

Фото: commons.wikimedia.org by Jason Zhang, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Деньги

Эти сомнения усилились после того, как президент Дональд Трамп объявил о самых жестких за последние сто лет импортных пошлинах, обострив отношения с ключевыми торговыми партнерами. В результате доллар резко просел на прошлой неделе, вызвав новый виток дискуссий среди экономистов и инвесторов.

Можно ли дать однозначный ответ о будущем американской валюты? Обозреватель Bloomberg Шули Рен в своей статье под заголовком "Зачем покупать доллар, если США становятся экономическим островом?" утверждает, что взгляды Трампа на глобальную экономику давно устарели. Тем не менее, он признаёт: на фоне падения фондового рынка и растущей тревоги на финансовых рынках, инвесторы всё ещё обращаются к доллару как к убежищу от риска.

Однако уверенность в долларе заметно подтачивается. Если политика Трампа действительно ведёт к превращению США в изолированную экономику с высокими торговыми барьерами, будут ли другие страны и дальше массово держать свои резервы в долларах?

Позиции доллара на глобальном рынке ослабевают

По данным Международного валютного фонда, доля доллара в мировых валютных резервах снизилась до 58 % в 2024 году — против более чем 70 % в начале 2000-х. Одновременно набирают силу альтернативные валюты, такие как австралийский доллар и китайский юань.

Можно ли представить себе мир с активной международной торговлей, но без доминирующей роли США? Современные технологии управления ликвидностью и автоматизированного маркетмейкинга позволяют странам торговать напрямую в национальных валютах, минуя доллар.

Но это не единственный фактор беспокойства. Как отмечает автор статьи, сегодня основные держатели американских активов — уже не центральные банки, а частные инвесторы. Именно они подстегнули "суперцикл доллара" за последние годы, однако и именно они способны в любой момент начать паническую распродажу.

В конце 2024 года иностранные инвесторы владели американскими акциями на сумму около $18 трлн — почти 60 % ВВП США. Десять лет назад эта доля составляла менее 40 %. Даже сокращение этих вложений на 5 % может привести к почти двукратному увеличению дефицита текущего счета, от которого Трамп так стремится избавиться.

Экономическая реальность против идеологии

Прежняя экономическая модель США базировалась на дефиците текущего счета: Америка импортировала товары, а другие страны охотно инвестировали полученные доллары обратно в американские активы. И это работало — благодаря сильному росту и высоким доходностям индекса S&P 500.

Сегодня же всё меняется. Изоляционистская политика Трампа, нацеленная на сокращение импорта и ограничение внешнеэкономических связей, уже начала влиять на инвестиционные потоки. Некоторые аналитики предсказывают замедление американской экономики и даже снижение ВВП в 2025 году.

На фоне этих рисков взгляды Трампа на глобальную экономику выглядят всё более архаичными. Он по-прежнему обвиняет другие страны в том, что они "наживаются" на США, продавая американцам дешевые товары. Но упускает из виду важный момент: Штаты — один из крупнейших в мире экспортеров услуг. Финансовые решения, программное обеспечение, облачные технологии — всё это активно покупается за рубежом.

Кроме того, после мирового финансового кризиса именно иностранные инвесторы массово скупали американские акции, что было признанием уникальности и устойчивости американской экономики. Трамп, по мнению автора, видит лишь часть картины. Пока он продолжает вести страну по пути изоляции, доллар продолжит терять доверие.

Уточнения

До́ллар Соединённых Штатов Америки (англ. United States dollar) — денежная единица США, одна из основных резервных валют мира.



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