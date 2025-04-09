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Калифорнийское шампанское против французского? Почему Трамп не переживает из-за тарифов на европейские вина

1:14
Экономика

Использование термина "калифорнийское шампанское" на американской стороне Атлантики вызывает улыбку у французов, уверенных в том, что только шампанское из одноименного региона можно считать настоящим.

Два бокала шампанского
Фото: commons.wikimedia.org by Myriam Zilles, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Два бокала шампанского

В США же реальность отличается: бутылки с надписью "Калифорнийское шампанское" продаются свободно, несмотря на существующие международные соглашения, защищающие это название в более чем 130 странах. В 2013 году "калифорнийское шампанское" стало даже причиной дипломатических разногласий во время инаугурации Барака Обамы

Однако в соответствии с соглашением о правах интеллектуальной собственности в ВТО страны не обязаны защищать родовые обозначения на своей территории, и термин "шампанское" имеет статус полуродового наименования, к примеру, в США, России, Казахстане, что позволяет этим странам использовать его в сочетании с местными наименованиями, пишет bfmtv.

И поэтому Дональд Трамп не беспокоится о том, что американцам будет не хватать шампанского из Шампани (Франция) из-за тарифов. Главное, развивать собственное производство этого напитка.

 

Уточнения

Шампань (фр. Champagne, лат. Campania) — историческая область во Франции, знаменитая винодельческими традициями.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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