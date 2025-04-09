Индийское золото теряет в цене: что скрыто за падением

1:34 Your browser does not support the audio element. Экономика

Цены на золото в Индии продолжают снижаться четвертую сессию подряд из-за давления на мировых рынках, вызванного растущей торговой напряженностью и тарифной войной США.

Фото: https://commons.wikimedia.org by Alex, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ золото

За последние четыре торговые сессии цена на 24-каратное золото упала почти на 3650 рупий за 10 граммов, что составляет снижение на 4%. В результате, цена опустилась ниже 90 000 рупий за 10 граммов. Спотовые цены на золото также опустились ниже 3000 долларов за унцию.

Однако 8 апреля отмечалось небольшое восстановление: мировые цены на золото выросли примерно на 0,5%, так как эскалация торговой войны повысила спрос на этот металл. На данный момент стоимость 24-каратного золота в Индии составила 89 730 рупий за 10 граммов (снижение на 650 рупий), а 22-каратное золото упало до 82 250 рупий. Цены на 18-каратное золото снизились на 490 рупий и составили 67 300 рупий за 10 граммов, передает goodreturns.

Цены на серебро в Индии остались стабильными: 1 кг серебра стоит 94 000 рупий, а 100 г — 9400 рупий. Курс рупии по отношению к рублю составляет примерно 1:1.

Уточнения

Ру́пия (от санскр. रूप्यक [rūpyaka] — чеканенное серебро) — индийская историческая серебряная монета, введённая в оборот в XV веке, а также денежная единица ряда стран Южной Азии.





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