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Будущее России за малоэтажкой? Что ждёт рынок жилищного строительства

2:26
Экономика

Как известно, малоэтажное строительство было распространено в советское время. Гибрид частного дома и городской квартиры имел свои преимущества: комфортные условия для жизни, возможность иметь собственный участок земли, где можно было организовать небольшой сад или огород, наличие гаражей и подвалов для хранения овощей и т. д.

строительство дома
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
строительство дома

Недавно заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин заявил о необходимости наращивания малоэтажного строительства.

Редакция Pravda. Ru обратилась к архитектору Михаилу Хазанову за комментариями по поводу перспектив развития в России организованных жилых поселков с развитой инфраструктурой. Что ожидать — появление новых населенных пунктов в радиусе 40-50 км от мегаполисов? А как же остальная Россия — населенные пункты, которые находятся за 150-200 км, к примеру, от мегаполисов? Что мешает инвесторам прийти на такие "участки"?

Как рассказал Хазанов, околомегаполисные территории (40-50 км) лучше всего подходят для развития жилого строительства: здесь проходят основные коммуникации, трассы. В России было запущено немало проектов, связанных с экогородами, поселками, к примеру, Иннополис в Татарстане, Доброград во Владимирской области.

Населенные пункты за 150-200 км от мегаполисов могут стать привлекательными для градостроительства, особенно с учетом роста удаленной работы. Однако для этого, по словам эксперта, необходимо надежное транспортное сообщение, которое позволит сократить время на дорогу от города до таких мест.

"Дальние поселки должны иметь некий серьезный градообразующий фактор, то есть какие-то производства, учебные центры и так далее. Должно быть налажено надежное транспортное сообщение. И если оно будет реализовано, то на периферии будут заложены "центры притяжения", — рассказал Хазанов.

Что касается инвесторов, то они действуют под контролем и координацией, и это ограничивает их свободу. В настоящее время многие из них настроены на краткосрочную выгоду и не спешат вкладываться в отдаленные районы, что может затруднить развитие этих населенных пунктов, заключил собеседник.

Уточнения

Инве́стор — лицо или организация (в том числе коммерческое предприятие, государство и так далее), размещающие капитал с целью последующего получения прибыли (осуществляет инвестиции).

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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