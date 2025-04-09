Торговая война выходит из-под контроля: США ввели рекордные пошлины 104% на импорт из Китая

1:22 Your browser does not support the audio element. Экономика

С 9 апреля Соединённые Штаты начали взимать новые, значительно повышенные импортные пошлины на продукцию из Китая — теперь они достигли рекордных 104%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в администрации Белого дома.

Фото: commons.wikimedia.org by TAMGLWUCONG Kitteam, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Флаг Китая

Причиной столь жёстких мер стала позиция Пекина, который отказался отменить свои ответные пошлины, ранее введённые в отношении американских товаров.

Новая ставка вступила в силу 8 апреля в 19:00 по московскому времени (12:00 по времени восточного побережья США) и применяется ко всем поставкам из Китая, начиная с указанной даты.

На фоне эскалации торгового конфликта Китай также подтвердил введение дополнительных тарифов в 34% на американские товары, которые начнут действовать с 10 апреля.

Напомним, на прошлой неделе президент США Дональд Трамп подписал указ о пересмотре импортных сборов. Новый порядок предполагает "зеркальное" налогообложение — ставка в 10% является базовой, но для стран с высоким торговым профицитом в отношениях с США она может быть значительно выше. В случае с Китаем это уже привело к пошлине в 54%, а с новой надбавкой она выросла до 104%.

Уточнения

Кита́й — государство в Восточной Азии. Общая площадь территории составляет 9,6 млн км²; занимает 4-е место в мире по территории среди государств мира по площади, уступая России, Канаде и США.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.